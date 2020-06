Que les antinucléaires ne se réjouissent pas trop vite: sur les quatre réacteurs de la centrale lorraine deux ont été mis à l'arrêt, ce lundi matin, en raison d'un problème d'alimentation en eau et un troisième est en maintenance. Mais la centrale ne va pas s'arrêter de sitôt.

Grande Région 2 min.

Plus qu'un seul réacteur en marche à Cattenom

Patrick JACQUEMOT Que les antinucléaires ne se réjouissent pas trop vite: sur les quatre réacteurs de la centrale lorraine deux ont été mis à l'arrêt, ce lundi matin, en raison d'un problème d'alimentation en eau et un troisième est en maintenance. Mais la centrale ne va pas s'arrêter de sitôt.

Depuis 9h30 ce lundi matin, les unités de production n°3 et 4 de la centrale nucléaire de Cattenom ont été placées à l'arrêt. En effet, expliquent les équipes d'Edf, les équipes d’exploitation ont constaté une arrivée de végétaux au niveau de la prise d’eau pour ces deux réacteurs. L'eau, puisée dans la Moselle voisine, constituant l'indispensable élément pour le refroidissement des installations, pas question de jouer avec le sécurité.

Il s'agit donc là d'un arrêt temporaire, le temps pour les employés chargés de la maintenance de détecter d'où vient l'anomalie. A l'heure actuelle donc, il n'y a donc plus qu'un seul panache de vapeur visible au-dessus de la centrale située au nord de Thionville. L'unité 1 étant toujours en fonctionnement. Pour sa part, le réacteur n°2 est lui aussi en arrêt. Mais il s'agit là d'une interruption programmée, qui a débuté le 3 avril dernier, pour maintenance et contrôles approfondis.

Les vagues de chaleur impactent directement Cattenom La multiplication des épisodes de fortes températures estivales n'est pas sans conséquences pour le site lorrain. L'Autorité de sûreté nucléaire étudie donc l'impact de ces phénomènes, notamment sur l'eau de la Moselle, source de refroidissement et élément indispensable à la production d'électricité.

Pour information, cet incident (sans gravité) intervient le jour du clap de fin historique pour la centrale nucléaire de Fessenheim. Après 43 ans de service, dans la nuit de lundi à mardi, la centrale nucléaire alsacienne aura définitivement cessé de fonctionner avant d'être démantelée. Lorsque sa puissance nominale atteindra 8%, mardi vers 2h du matin, la centrale sera alors définitivement déconnectée du réseau électrique.

La centrale de Cattenom s’entraîne. Ce jour exercice grandeur nature en partenariat avec les sapeurs pompiers. pic.twitter.com/CLk5ROUTP6 — EDF Cattenom (@EDFCattenom) June 25, 2020

Installée en bordure du Rhin, près de l'Allemagne et de la Suisse, la plus vieille centrale nucléaire de France cessera pour toujours de produire de l'électricité. Son démantèlement pourra alors commencer. Et il s'annonce long : 15 ans sont prévus pour démonter les deux réacteurs, à commencer par l'évacuation du combustible hautement radioactif qui, selon le calendrier prévu, s'achèvera en 2023. Le démantèlement proprement dit, inédit en France à cette échelle, devrait débuter à l'horizon 2025 et se poursuivre au moins jusqu'en 2040.

