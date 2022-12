L'opération nationale d'abandon simplifié d'armes a permis aux autorités de recueillir plus de 1.300 armes en l'espace d'une semaine en Moselle.

Grande Région 2 min.

Opération d'abandon simplifié

Plus de 1.300 armes non déclarées récupérées en Moselle

L'opération nationale d'abandon simplifié d'armes a permis aux autorités de recueillir plus de 1.300 armes en l'espace d'une semaine en Moselle.

(BaL avec AFP) - Fusils, sabres, ou encore pistolets, aucune arme n'était exclue de cette opération lancée par l'État français. Du 25 novembre au 2 décembre, les citoyens de l'Hexagone étaient invités à se rendre en gendarmerie, dans les commissariats participants pour abandonner leurs armes non déclarées. Au lancement de l'initiative, les détenteurs de ces armes étaient estimés à deux millions par le ministère de l'Intérieur.

En Moselle, le bilan de cette opération a été dévoilé par la préfecture. Au total, ce sont ainsi 1.344 armes qui ont été abandonnées, tandis que 411 armes supplémentaires ont pour leur part été enregistrées sur le système d'information sur les armes. À l'échelle du territoire national, Gérald Darmanin a fait état de plus de 150.000 armes, dont 140.000 armes à feu, ayant été abandonnées à l'État au cours de la semaine. A ces dernières, s'ajoutent 50.000 armes enregistrées, portant ainsi à 200.000 le nombre d'armes sorties de la clandestinité.

Si le ministre français de l'Intérieur s'est félicité de la «large adhésion» des Français à l'opération lors de la présentation de ce bilan, la préfecture de Moselle parle quant à elle d'une opération «concluante». Sur les 300 sites de collecte ouverts pour l'occasion en France métropolitaine et en Outre-Mer, quatre étaient situés à Moselle, à Metz, Thionville, Farébersviller et Château-Salins.

Des abandons toujours possibles

Pour rappel, la collecte visait avant tout les armes non déclarées principalement issues de la chasse ou d'origine historique, issues de la Première et Seconde Guerre mondiale, généralement acquises par héritage. À cet égard, les départements ayant recueilli le plus d'armes sont ainsi la Gironde, le Nord, le Finistère, le Pas-de-Calais et le Morbihan.

Pour les Français ayant loupé le coche: pas de panique. L'abandon d'armes est toujours possible, note la préfecture de Moselle, qui recommande aux concernés de se signaler auprès des commissariats et des brigades de gendarmerie. La déclaration d'une arme héritée ou trouvée peut même se faire en ligne, sur le site du système d'information sur les armes.

À noter qu'à partir du 1er juillet 2023, la création d'un compte personnel sur ce système sera par ailleurs obligatoire, afin de conserver le droit de détenir une ou des armes.

