Alors que le pic de l'épidémie de covid-19 n'est pas encore parvenu dans l'Est de la France, le seuil de 1.000 décès a pourtant été franchi ce mardi. Selon l’Agence régionale de santé, il va falloir attendre deux semaines pour observer une diminution des hospitalisations.

Grande Région 3 min.

Plus d'un millier de morts dans le Grand Est

Alors que le pic de l'épidémie de covid-19 n'est pas encore parvenu dans l'Est de la France, le seuil de 1.000 décès a pourtant été franchi ce mardi. Selon l’Agence régionale de santé, il va falloir attendre deux semaines pour observer une diminution des hospitalisations.

(DH) - Si les autorités luxembourgeoises ont fait état, mardi, de 2.178 cas de contamination - dont 295 non-résidents - et déploré 23 décès, la situation de l'autre côté de la frontière affiche un bilan plus lourd encore. En effet, la région Grand Est paye un lourd tribut à la pandémie de covid-19 et dénombrait mardi 1.015 morts. A ce bilan, il convient d'ajouter que la région de France la plus touchée par le virus compte quelque 4.246 personnes hospitalisées, dont 890 en réanimation.

Un mois après l'apparition des premiers cas de coronavirus dans le Grand Est, les dix départements connaissent des situations bien différentes. Certains sont relativement préservés, à l'image de l'Ardenne ou de la Meuse, alors que l'Alsace apparaît clairement comme le territoire le plus touché par la pandémie. Dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, un décès sur sept est lié au coronavirus. Quant au département frontalier de la Moselle, il figure en deuxième position de ce triste classement avec 193 morts, selon les derniers chiffres communiqués par l'Agence régionale de la santé (ARS).

Et la situation devrait encore empirer puisque l'AGR annonce une nouvelle recrudescence des infections pour ces deux prochaines semaines ce qui risque encore de compliquer la mission des hôpitaux. En effet, ces derniers, à l'image du CHR de Metz-Thionville, éprouvent déjà les pires difficultés à faire face à l'afflux de patients. La directrice de l'hôpital de Metz, Marie-Odile Saillard, a même prévenu mardi qu'il ne lui restait «que quatre lits pour la journée». La veille, elle avait supplié les autorités de lui accorder «douze transferts tous les jours».

🔴 "Nous sommes au bout de ce que nous pouvons faire."



💬 L'appel à l'aide de Marie-Odile Saillard, directrice générale du CHR Metz-Thionville.#covid_19 #confinementjour15 pic.twitter.com/ER58Sz8vYk — Info France 2 (@infofrance2) March 31, 2020

Ce cri d'alarme de la directrice du CHR fait pourtant suite à un plan de transfert d'une centaine de malades vers des services de réanimation des hôpitaux luxembourgeois, allemands, suisses et pour la première fois, mercredi, en Autriche. Parallèlement, des évacuations vers d'autres régions de France, l'Aquitaine par exemple, sont aussi programmées.

Côté matériel, et sans attendre les dotations promises par l'Etat français, la région Grand Est s'est chargée de commander six millions de masques en Chine. Deux millions de masques sont tout juste arrivés, mais le manque de lits, de respirateurs, de médicaments et de kits de trachéotomie reste cruellement ressenti. Et ce, notamment dans les maisons de retraite médicalisées où 450 résidents sont décédés à ce jour.

#COVID19 #masques

✈️. L’avion a décollé de Shanghai et se posera sur le territoire national dans les prochaines heures. pic.twitter.com/Vnk2X3Xb0e — Jean ROTTNER (@JeanROTTNER) March 31, 2020

Ainsi, pour faire face et protéger une population particulièrement fragile, les villes s'organisent. Comme celle de Nancy qui va soumettre les pensionnaires et le personnel d'un Ehpad municipal à un dépistage systématique du covid-19 par prise de sang. Une première dans l'Hexagone.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.