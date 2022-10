Le plan de sobriété énergétique français reprend des idées et mesures proposées il y a plus de deux ans déjà par la Convention citoyenne pour le climat. Un acte manqué ? Le Mosellan Pierre Fraimbault, membre de cette assemblée, livre son opinion.

Grande Région 1 5 min.

Crise énergétique

Plan de sobriété français: des mesures déjà proposées en 2020

Pascal MITTELBERGER Le plan de sobriété énergétique français reprend des idées et mesures proposées il y a plus de deux ans déjà par la Convention citoyenne pour le climat. Un acte manqué ? Le Mosellan Pierre Fraimbault, membre de cette assemblée, livre son opinion.

La semaine dernière, le gouvernement français a dévoilé son plan de sobriété énergétique, pour passer l'hiver à venir sans trop d'encombres. Parmi les recommandations annoncées, on peut citer, au hasard, une température de 19°C dans les logements et bâtiments ; une vitesse maximale sur autoroute de 110 km/h pour les fonctionnaires dans le cadre de déplacements professionnels ; l'usage du train plutôt que l'avion pour des trajets de moins de 4h ; ou encore un recours accru au télétravail.

La France lance son plan de bataille pour l'hiver Des services publics aux entreprises, en passant par le sport, le logement et les transports, le gouvernement sonne la «mobilisation générale» à tous les étages pour affronter un hiver énergétique sous vigilance renforcée.

«Cela m'a fait sourire», lâche Pierre Fraimbault. Cet aide-soignant de 52 ans a participé, en 2019 et 2020, avec 150 autres Français tirés au sort, à la Convention citoyenne pour le climat. Une assemblée voulue par le président de la République Emmanuel Macron, à la suite de la crise des Gilets jaunes. Objectif fixé à cette assemblée : proposer des mesures pour réduire de 40% les émissions de CO2 en 2030, par rapport à ce qu'elles étaient en 1990.

«Des mesures devenues mesurettes»

Finalement, la Convention citoyenne pour le climat a produit 149 mesures. Pierre Fraimbault, qui réside en Moselle-Est et travaille en région messine, les tient entre ses mains, dans un gros «pavé». Le 26 juin 2020, il avait même pris la parole, dans les jardins de l'Elysée, devant Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, alors ministre de la Transition écologique, à l'occasion de la remise officielle des mesures au président de la République (voir la vidéo ci-dessous, de 22'40 à 26'30).

La lecture de l'ouvrage donne à réfléchir sur l'actualité récente et actuelle. Il y a tout d'abord le télétravail, que la Convention appuyait fortement, et que la pandémie de covid-19 a largement imposé. «L'idée de cette mesure est de repenser le travail, d'avoir moins de gens sur les routes.» La taxe sur les superprofits, remise en lumière par la grève dans les raffineries ? Elle figure parmi les 149 mesures. La recommandation des 19°C pour le chauffage, contenue dans le plan de sobriété ? Egalement (elle existe même dans le Code de l'énergie datant de... 1978).

L'économie d'énergie devient l'affaire de tous Afin de suivre les objectifs fixés début août par l'Union européenne, l'exécutif luxembourgeois lance une campagne nationale de réduction de la demande d'énergie.

Il y a aussi ces fameux 110 km/h sur autoroute pour les véhicules du service public. La Convention citoyenne pour le climat l'avait proposé. «On a été moqué, on nous appelait les khmers verts», se souvient Pierre Fraimbault. Au démarrage des travaux de l'assemblée, Emmanuel Macron avait promis une reprise des mesures finales «sans filtre».

Il faut être conscient que la sobriété énergétique, beaucoup la connaissent depuis longtemps, notamment les classes les plus précaires. Pierre Fraimbault

Quelques mois plus tard, la donne a changé. Pour beaucoup d'observateurs, les mesures issues de la Convention ont été noyées et édulcorées dans la loi Climat et résilience qui a suivi. «J'ai aussi trouvé dommage que le Sénat, à majorité Les Républicains, a saboté notre travail juste parce qu'Emmanuel Macron était à l'initiative de cette Convention», commente Pierre Fraimbault, qui parle de «mesures qui sont devenues des mesurettes». Et c'est finalement une fois au pied du mur, avec la crise énergétique accentuée par la guerre en Ukraine, qu'on demande à la population de faire des efforts.

Une «boîte à outils» dans laquelle se servir

Toutefois, le Mosellan nuance la critique. «C'est compliqué de changer les habitudes. C'est certain qu'avec la crise, on est désormais dans le dur, le concret. Mettre un col roulé, c'est bien, sourit-il. Mais il faut aussi être conscient que la sobriété énergétique, beaucoup la connaissent depuis longtemps, notamment les classes les plus précaires».

Même si les choses se précipitent aujourd'hui, Pierre Fraimbault n'a pas changé d'avis sur le travail mené par la Convention et par ses conclusions. «On a proposé de préparer les Français à prendre un virage, car on savait que ça allait arriver. S'il n'y avait pas eu cette crise, ce serait intervenu d'ici quelques années tout au plus. (...) On s'aperçoit bien qu'on bascule vers un autre monde.»

Le travail de la Convention n'a pas été inutile. Ce plan de sobriété le prouve. Pierre Fraimbault

Les 149 mesures dont il parle encore aujourd'hui avec conviction, il les a toujours conçues comme «une boîte à outils» dans laquelle chacun peut venir se servir. Il juge donc positif que le gouvernement reprenne certaines idées, même deux ans après. «Le travail de la Convention n'a pas été inutile. Ce plan de sobriété le prouve. D'ailleurs, à mon avis, les autres mesures ne sont pas enterrées. On pousse toujours derrière, en coulisses. C'est une tâche ingrate, de fourmi.» Face à de puissants lobbies.

Repenser notre société

Au-delà de la question énergétique, qui concentre toute l'attention en ce moment, Pierre Fraimbault rappelle aussi que la Convention citoyenne pour le climat s'est intéressée à bien d'autres domaines, de la société de consommation en général. «C'est un sujet complexe, car ça touche tous les pans de la société», concède-t-il.

Il veut aussi rassurer. «On ne veut pas revenir au temps de la lampe à huile et des Amish. Mais quel intérêt de porter un pantalon qui a fait des milliers de kilomètres avant d'arriver en magasin ? Cela n'a pas de sens.» Pour autant, le Mosellan n'est pas un partisan de l'écologie punitive. «Il faut faire preuve de patience, de pédagogie, de conviction. Cela prendra un peu de temps, même si on est dans l'urgence. Mais je ne suis pas pessimiste pour autant», conclut-il.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.