Les festivités de carnaval se poursuivent à Esch ce week-end. Au programme également dans la Grande Région: le salon des brasseurs à Arlon, le concert de Soprano à Amnéville ou encore le salon de la moto à Metz.

Sorties en Grande Région

Place à la cavalcade d'Esch ce week-end

Au Luxembourg

• Pour continuer à fêter carnaval, direction Esch-sur-Alzette ce week-end. La grande ville du sud va vivre au rythme de l'Escher Fuesent: bal des enfants samedi après-midi puis celui des grands le soir, sur la place de l'Hôtel de Ville. Dimanche, place à la grande cavalcade à partir de 14h15, avec une soixantaine d'associations et 1.200 participants. Le cortège empruntera les rues Victor-Hugo, du Fossé, du Canal, du Brill, de l'Alzette, pour finir sur la place de l'Hôtel de Ville.

• Le festival LuxFilmFest a démarré jeudi 2 mars, et dure jusqu'au 12 mars. Il est donc possible d'assister aux projections des œuvres cinématographiques tout au long du week-end, le programme est riche. Par ailleurs, de nombreuses animations et ateliers sont proposés autour du festival, par exemple la découverte de films en réalité virtuelle.

• C'est un événement itinérant au Benelux et en France: ce samedi 4 mars, de 10h à 17h, le salon du tissu fait étape dans la capitale, à LuxExpo The Box (hall 3). De quoi ravir les adeptes de la couture, avec 5.000 m2 d'espace d'exposition et une cinquantaine de stands pour faire ses emplettes. L'entrée est gratuite.

• Toujours à LuxExpo The Box, mais dans l'espace congrès et conférence, se tient ce samedi et ce dimanche la 35e édition de Mineral Expo, manifestation consacrée aux minéraux et aux pierres précieuses, avec la présence de 80 exposants. Le salon est ouvert de 10h à 18h durant les deux jours. L'entrée est fixée à 10 euros la journée.

En Belgique • La Belgique et la bière, ça ne fait qu'un! Quoi de plus logique, alors, que de retrouver un salon des brasseurs ce week-end au Hall Polyvalent d'Arlon. Une quinzaine de producteurs locaux, belges et luxembourgeois, seront de la partie ce samedi de 14h à 22h et ce dimanche de 11h à 18h. De plus, pour se divertir, une trentaine de flippers seront à disposition des visiteurs. L'entrée est fixée à 5 euros, avec un verre de dégustation offert.

En France

• Les motards ont rendez-vous au parc des expositions de Metz ce week-end, où se déroule la 10e édition du salon de la moto. Sur place, ils y trouveront des concessionnaires, des vendeurs d'accessoires, des collectionneurs... Une bourse aux pièces est également au programme, tout comme des concerts, une exposition de machines d'exception et des shows mécaniques. Le salon de la moto ouvre ses portes samedi de 10h à 21h et dimanche de 9h à 18h. L'entrée est à 8 euros, elle est gratuite pour les moins de 12 ans.

• Il y aura assurément une folle ambiance au Galaxie d'Amnéville ce samedi soir, à l'heure où le rappeur marseillais Soprano montera sur scène dans le cadre de sa tournée «Chasseur d'étoiles tour». Il reste encore quelques places. Elles sont en vente ici.

En Allemagne

• Samedi soir, à l'Arena de Trèves, est proposé le spectacle «Simply The Best», soit l'histoire de la reine du rock'n roll, Tina Turner. Deux heures d'un show énergique pour revivre les plus grands tubes de la superstar américaine, interprétés par Dorothea Fletcher. Les places sont en vente ici.

• Les amateurs de modélisme ont rendez-vous à Dillingen, commune voisine de Sarrelouis, en Sarre, pour une grande bourse de trains et de voitures en modèles réduits. La manifestation se déroule dimanche 5 mars, de 10h à 16h, à la Stadthalle.

