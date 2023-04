Ils ont été jugés vendredi à Metz et Sarreguemines, après l'opération de gendarmerie de grande ampleur qui a eu lieu mercredi 29 mars.

Coup de filet dans le Grand Est

Pédopornographie: deux Mosellans condamnés

Ils ont été jugés vendredi à Metz et Sarreguemines, après l'opération de gendarmerie de grande ampleur qui a eu lieu mercredi 29 mars.

Mercredi dernier, 29 mars, une opération de gendarmerie de grande envergure a conduit à l'interpellation de 17 personnes dans le Grand Est, soupçonnées de «diffusion ou de téléchargement de vidéos et d'images pédopornographiques». 500.000 fichiers ont été identifiés par les enquêteurs.

Pédopornographie: la lutte continue au Luxembourg La diffusion d'images pornographiques d'enfants ou d'adolescents reste l'un des principaux combats de l'Union européenne. Au Grand-Duché, cette problématique est prise très au sérieux et se poursuit grâce à des synergies avec des ONG et les pays voisins.

Si, le jour même de ce vaste coup de filet, aucune information n'avait filtré sur les localités où ont eu lieu ces interpellations, on en sait désormais un peu plus sur l'origine géographique de ces individus. Deux d'entre eux ont même déjà été condamnés par la justice dès vendredi 31 mars.

Un sexagénaire et un trentenaire futur papa

Le quotidien régional Le Républicain Lorrain indique tout d'abord que trois Mosellans font partie des personnes interpellées. Un habitant de la région messine, âgé de 67 ans, a été condamné par le tribunal de Metz à 12 mois d'emprisonnement avec sursis. L'homme écope également d'un suivi sociojudiciaire de 5 ans, avec l'obligation de se soigner.

Un habitant de Forbach, âgé de 32 ans, marié et futur papa, a quant à lui été condamné à 2 mois de prison ferme avec mandat de dépôt, et obligation de soins. 30.000 fichiers pédopornographiques ont été retrouvés dans son ordinateur.

Un enseignant accusé d'avoir touché des élèves de manière indécente Le prévenu nie les faits qui lui sont reprochés. Une perquisition au domicile de celui-ci a permis de découvrir du matériel de pornographie enfantine.

Toujours selon Le Républicain Lorrain, un homme sera jugé le 17 avril par le tribunal correctionnel de Thionville. Il a reconnu les faits qui lui sont reprochés et a été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de l'audience. Enfin, un Meusien sera jugé le 9 mai à Bar-le-Duc et deux Meurthe-et-Mosellans, l'un du ressort du tribunal judiciaire de Nancy et l'autre du Val-de-Briey, font également partie des mis en cause.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.