Pas de «trêve de Noël» pour la grève française

La circulation des trains pendant la semaine de fêtes est encore floue, tout comme les négociations qui doivent encore se dérouler entre l'exécutif et les syndicats. Dans certaines régions, des coupures d'électricité sont menées en opposition à la réforme des retraites du gouvernement.

(AFP) - L'incertitude est toujours de rigueur sur les rails français. Alors que la grève contre la réforme des retraites marque son quinzième jour, la SNCF a indiqué qu'elle ne pourrait afficher jeudi que les TGV et Intercités circulant les 23 et 24 décembre, et non du 24 au 26 comme indiqué précédemment. La compagnie, qui a annoncé mardi un plan de transport avec des «trains garantis» jusqu'au dimanche 22 décembre inclus, devait faire de même jeudi pour la période du 23 au 26.

Les trains circulant les 25 et 26 décembre seront annoncés vendredi, a précisé un porte-parole. La société française des chemins de fer tente en période de grève de mettre sur pied des programmes de circulation de «trains garantis», bâtis en fonction d'«hypothèses» de disponibilité du personnel, avait expliqué mardi la directrice générale de SNCF Voyages, Rachel Picard.

Pour le week-end de départ en vacances de Noël jusqu'au dimanche 22, elle avait assuré que la compagnie aurait la capacité de transporter tous les passagers ayant déjà réservé un billet de TGV ou d'Intercités. Dans la pratique, seuls 67% des voyageurs ont eu leur train confirmé ou changé d'horaire. Les 32% restants doivent échanger leurs billets eux-mêmes, tâche souvent fastidieuse, voire impossible, selon de nombreux témoignages reçus à l'AFP.

Le président de la République Emmanuel Macron a fait savoir qu'il était «disposé» à «améliorer» le projet, qui doit être transmis au Conseil d'État avant Noël et présenté en Conseil des ministres le 22 janvier. Le chef de l'État s'est fixé pour «objectif d'obtenir une pause du mouvement social pendant les fêtes», selon l'Elysée.

Dans le bras de fer qui les oppose au gouvernement, certains syndicats ont procédé à des coupures d'électricité ciblées. Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, a fait porter la responsabilité de ces actions sur le gouvernement, soulignant que les grévistes aimeraient qu'il «ne les pousse pas» à de telles actions «pour être entendus». Il a assuré sur France 2 que «les coupures d'électricité se font sur des zones bien ciblées, des zones commerciales, des préfectures, des multinationales», autour desquelles «il peut y avoir des foyers».

«Ils le regrettent, ils s'en excusent, ce n'est pas l'objet», a-t-il défendu. Et, a-t-il souligné, dans les Hauts-de-France où beaucoup de familles sont en situation de pauvreté, ils rétablissent l'électricité pour les familles coupées d'électricité pour impayés : «ce sont les Robins des Bois de l'énergie, et je les salue pour ça», a lancé le député.

La ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne a condamné, mercredi, ces coupures dans plusieurs régions et demandé aux dirigeants de RTE et d'Enedis de «déposer plainte systématiquement».



En assemblée générale, les grévistes parlent maintenant de «lutte de Noël». A mesure que «les jours passent», a prévenu le leader de la CGT, Philippe Martinez, «la colère peut se transformer en plus de colère».