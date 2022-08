Les acquéreurs doivent désormais montrer qu'ils ne sont pas sous le coup d'une interdiction de détention d'un animal. La mesure concerne aussi les acheteurs résidant à l'étranger. Explications.

Grande Région 6 min.

Depuis le 1er juillet

Pas de permis, pas d'animal de compagnie en Wallonie

Mélodie MOUZON Les acquéreurs doivent désormais montrer qu'ils ne sont pas sous le coup d'une interdiction de détention d'un animal. La mesure concerne aussi les acheteurs résidant à l'étranger. Explications.

Pour acquérir un animal en Wallonie, il faut désormais montrer patte blanche. Depuis le 1er juillet, toute personne désirant acheter ou adopter un nouveau compagnon doit présenter un permis de détention, attestant qu'elle n'est pas interdite de détenir un animal chez elle.

Les refuges croulent sous les demandes... d'abandons Au malheureusement traditionnel afflux de pensionnaires de la période estivale s'ajoutent les abandons d'animaux post-covid, qui poussent les refuges à mettre en place de longues listes d'attente.

Jusqu'à présent, tout le monde disposait tacitement de ce permis. Il pouvait être retiré en cas de mauvais traitement sur un animal. Depuis début juillet donc, les commerces, les refuges et les élevages sont tenus de réclamer un permis de détention, autrement dit un «extrait du fichier central de la délinquance environnementale et du bien-être animal», à toute personne qui souhaite acquérir un animal. Ce précieux sésame est fourni par les administrations communales, qui se chargent de vérifier que le demandeur n'est pas visé par une interdiction de détention.

Dissuader les achats impulsifs

L'objectif de cette nouvelle réglementation est double: dissuader les achats impulsifs qui mènent bien souvent à des abandons et mieux lutter contre les auteurs récidivistes de maltraitance animale.

Mais ce nouveau document ne concernent pas uniquement les Wallons. Les personnes résidant à l'étranger doivent aussi présenter ce fameux permis si elles souhaitent acheter ou adopter un animal en région wallonne. Les résidents luxembourgeois ou français par exemple doivent donc aussi se conformer à cette nouvelle réglementation. La procédure est cependant légèrement différente.



Imaginons: vous résidez au Luxembourg et vous avez eu un coup de coeur pour un chien se trouvant à la SRPA d'Arlon. Avant de pouvoir le ramener chez vous, vous devrez vous adresser au Service Public de Wallonie par mail ou par courrier, pour recevoir le permis de détention. La demande devra contenir le nom et prénom du demandeur, son numéro de registre national et l'adresse de son domicile. L'extrait sera alors délivré dans un délai maximum de deux semaines.

Vous pouvez obtenir un permis de détention auprès du Service Public de Wallonie en contactant l'administration wallonne: par mail à l'adresse: fichiercentral.environnement@spw.wallonie.be

par courrier à l'adresse: Service Public de Wallonie - Directrice Générale du SPW Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement - Avenue Prince de Liège 15 - 5100 Jambes.

Une fois ces démarches effectuées, le permis sera valable pour une durée de 30 jours. Tous les animaux de compagnie sont concernés par ce fameux document. Les chats et les chiens bien sûr, mais aussi les chevaux (dans le cadre des loisirs), les oiseaux, les lapins, les hamsters et autres rongeurs, les tortues, les NAC et même... les poissons rouges. La mesure ne s'applique pas par contre aux animaux d'élevage comme les moutons, vaches,...

La pénurie de vétérinaires touche aussi le Luxembourg À l'instar de ses pays voisins, le Luxembourg souffre d'une pénurie de médecins vétérinaires. La profession n'attire plus et il devient même difficile d'assurer les services de garde la nuit et le week-end.

Précisons cependant qu'il ne faut pas aller chercher de permis pour les animaux que l’on possède déjà. Idem si la vente a eu lieu avant le 1er juillet. Une période d'adaptation de trois mois est également prévue. «Durant cette période, si une personne se présente sans permis, elle pourra quand même acquérir l’animal mais elle devra fournir le permis pour le 1er octobre au plus tard», précise le Service Public de Wallonie sur son site.



Un «certificat de connaissance» en France

L'initiative va-t-elle inspirer les pays voisins? En France, un «certificat de connaissance» sera bientôt exigé pour l'acquisition d'un animal. Créé par la loi du 30 novembre 2021, ce dispositif entend éviter les achats compulsifs responsables de nombreux abandons. Il sera délivré à partir du 1er octobre 2022.

En signant ce certificat d'engagement et de connaissance, le nouvel acquéreur s’engagera expressément à respecter les besoins de l’animal. Les défenseurs de la cause animale souhaitent cependant aller plus loin encore et réclament que soit instauré un permis de détention, comme en Wallonie. Une pétition à ce sujet vient d'ailleurs d'être lancée par la Fondation 30 Millions d'Amis.

Pas envisagé au Luxembourg actuellement

Le Luxembourg a-t-il prévu de son côté d'emboîter le pas à son voisin wallon? Pas dans un futur proche, en tout cas. A l'heure actuelle, il n'est «pas envisagé d’instaurer un permis généralisé pour acquérir un animal de compagnie», nous répond-on au sein de l'Administration des services vétérinaires, en charge du bien-être animal.

Un règlement grand-ducal de novembre 2018 fixe les listes d'animaux qu'il est autorisé de détenir chez soi. Il existe une liste de mammifères (chiens, chats, moutons, cochons, chevaux,...), une autre comprenant des non-mammifères (y figurent notamment différentes espèces d'animaux d'aquarium) et une troisième liste d’animaux autorisés à faire partie d’un spectacle de cirque.

Par contre, «des permis de détention sont requis pour tous les animaux ne figurant pas sur les trois listes positives des animaux dont la tenue est permise», informe l'Administration des services vétérinaires.

Au Luxembourg, les chiens doivent par ailleurs être enregistrés auprès de la commune de résidence dès l'acquisition. Cet enregistrement se fait auprès de l'Administration des services vétérinaires pour les animaux de rente (bovins, équidés, porcs, moutons, chèvres et volaille).

Une mesure qui divise En Wallonie, la nouvelle mesure entrée en vigueur le 1er juillet divise. Les élus locaux se sont montrés mitigés par rapport à ce permis de détention pour animaux de compagnie. Pour beaucoup, cela représentera surtout une charge de travail administratif supplémentaire, et non une vraie garantie de mettre hors d'état de nuire des personnes ayant des comportements inappropriés avec leurs animaux. «La déchéance ou l’interdiction n’empêchera pas certains citoyens, peu scrupuleux, de se procurer un animal via un circuit parallèle», relève un élu communal de Libramont, en province de Luxembourg, interrogé par nos confrères de Sudinfo. Les gérants de refuge se montrent quant à eux plus enthousiastes. C'est le cas notamment de Marc Istat, responsable de la SRPA d'Arlon. «Nous devons toujours intervenir chez les mêmes personnes pour des animaux abandonnés. Un jour, ces gens ne pourront plus détenir un animal. Les choses vont dans le bon sens au niveau de la loi et de la sensibilisation des autorités», souligne-t-il, ajoutant que faire évoluer les mentalités prendra cependant du temps. Pour ce gérant de refuge, ce n'est pas cette nouvelle formalité administrative qui freinera une personne ayant envie d'adopter un animal. «Cela risque plutôt de coincer au niveau des communes et des administrations qui risquent de rencontrer une surcharge administrative».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.