Suite à la grève qui a affecté l'offre de trains pour les frontaliers français, la SNCF a décidé de rembourser l'abonnement mensuel de décembre. A l'exception de la part revenant à la société de chemins de fer luxembourgeoise.

Pas de cadeau des CFL pour les clients du TER

C'est peu dire que la circulation des TER, entre France et Grand-Duché, a été fortement diminuée au cours du mois de décembre. Grève contre la réforme des retraites oblige, de nombreux frontaliers ont été privés de leurs trains habituels et ont dû adapter leurs déplacements quotidiens. Une gêne suffisamment conséquente pour que la SNCF et la région Grand Est annoncent à leurs usagers qu'elles les dédommageraient de leur abonnement pour le dernier mois de 2019.

Les modalités sont déjà en ligne sur le site de la SNCF mais une mise au point devrait quelque peu désappointer les 12.000 passagers quotidiens. En effet, ce n'est pas la totalité de la somme qui sera réattribuée, mais seulement la part concernant la circulation côté français. «En effet, les CFL nous ont fait savoir qu'ils ne participeraient pas à ce geste commercial», informe Didier Wallerich, directeur des Affaires publiques de la SNCF.

Usagers pénalisés

Si l'attitude des chemins de fer luxembourgeois reste dans la ligne de ce qui se fait «traditionnellement» en cas de mouvement social prolongé sur le rail français, la SNCF avait toutefois tenté de convaincre les autorités des CFL de se montrer conciliante cette fois. Il n'en sera rien.

Si la Société nationale des chemins de fer du Grand-Duché n'ouvrira donc pas le porte-monnaie, il reste à souligner que l'Etat luxembourgeois avait fait un geste à destination des usagers du rail français pénalisés ces dernières semaines. Ainsi, le ministère des Transports a-t-il rendu gratuit l'accès aux bus RGTR assurant la navette France-Luxembourg (300, 301, 303 et 323) à tout possesseur d'un abonnement SNCF en règle. Une mesure assurée jusqu'à la fin du mouvement de grève, a acté François Bausch.