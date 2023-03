Barrage à Bettembourg ce week-end et horaires encore et toujours perturbés en raison de la grève en France: c'est toujours la galère sur la ligne TER Metz-Luxembourg.

La grève se poursuit

Pas d'amélioration en vue pour le TER des frontaliers

Pascal MITTELBERGER Barrage à Bettembourg ce week-end et horaires encore et toujours perturbés en raison de la grève en France: c'est toujours la galère sur la ligne TER Metz-Luxembourg.

(avec AFP) - La circulation des trains entre Metz et Luxembourg sera encore fortement perturbée ce week-end. Deux raisons à cela: la première est la mise en place d'un barrage à Bettembourg samedi et dimanche, aucun train ne circulera donc entre Bettembourg et Luxembourg (il y aura des bus de substitution); la seconde est, évidemment, le mouvement social en France lié contre la réforme des retraites.

Après le 49.3, dépôt de deux motions de censure et actions de colère Dans un climat de crise, le groupe des députés indépendants Liot a déposé vendredi une motion de censure «transpartisane» cosignée par des élus de la Nupes. Le RN a également déposé une motion de censure.

Ainsi, ce samedi 18 mars, il n'y aura que huit trains, dans chaque sens de circulation, sur la ligne Metz-Luxembourg. Les horaires sont disponibles sur le site Internet TER Grand Est. Les horaires pour la journée de dimanche n'ont pas encore été publiés. A noter que la circulation sera normale sur la ligne Longwy-Luxembourg.

La situation ne va certainement pas s'arranger pour les travailleurs frontaliers la semaine prochaine. En effet, ce vendredi 17 mars, les quatre syndicats représentatifs de la SNCF ont appelé à «maintenir la grève» reconductible entamée le 7 mars et «à agir massivement le jeudi 23 mars» pour s'opposer à la réforme des retraites.

La bataille des retraites s'accélère dans la rue et au Parlement Après le déclenchement du 49.3 décidé par Emmanuel Macron sur la réforme des retraites, le gouvernement doit composer avec une crise politique. De nouvelles manifestations sont annoncées.

La CGT-Cheminots, l'Unsa-Ferroviaire, SUD-Rail et la CFDT-Cheminots invitent également les salariés du rail à «multiplier les actions et initiatives unitaires dès ce week-end dans tous les territoires» après le déclenchement du 49.3 décidé jeudi par le gouvernement, considéré comme «un énième bras d'honneur au mouvement social».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.