Ce jeudi matin, la police arlonaise a mis un terme musclé à une fête illégale organisée à l'occasion du Nouvel An dans les anciens ateliers de la SNCB, à Stockem. Trente-six heures après le début des festivités, 35 personnes ont été arrêtées.

Grande Région 2 min.

Opération coup de poing contre une rave party à Arlon

Décidément, après la ZAD de Schoppach, Arlon devient coutumière des occupations illégales. Cette fois, il est question d’une rave party, une fête clandestine prévue pour 48 heures au son de la musique techno, organisée illégalement à l'occasion du réveillon du Nouvel An dans les anciens ateliers de la SNCB, à Stockem.



Mardi soir, la fête a rassemblé «entre 1.000 et 1.500 personnes» à quatre kilomètres d'Arlon, relate Michael Collini, chef de corps de la zone de police arlonaise. En raison des nuisances sonores en plus du caractère illégal de l'organisation dans un lieu jugé «insalubre et dangereux», les forces de l'ordre ont mené une «opération coup de poing» ce jeudi matin - «c'est-à-dire la nuit pour les fêtards» - pour mettre un terme aux festivités.

Les «zadistes» d'Arlon déterminés à passer l'hiver Présents sur les lieux depuis le 26 octobre, les occupants du site de la Sablière à Schoppach, près d'Arlon annoncent jeudi dans un communiqué à l'agence Belga qu'ils resteront sur place «tant que le projet de zoning d’Idélux n’est pas abandonné.»

L'intervention coordonnée d'une trentaine de policiers a abouti à «l'arrestation de 35 personnes et à la saisie de tout le matériel sono ainsi que du groupe électrogène», précise le chef de corps.

Cette action a été facilitée par le fait que «beaucoup de participants étaient partis dormir dans leurs véhicules»; il ne restait qu'«environ 150 personnes sur le site même.» Une première intervention policière, lancée dès le 31 décembre dans la soirée, avait tourné au fiasco. «Nos hommes étaient trop peu nombreux pour faire face», explique le chef de corps. «Ils ont bien tenté de débrancher le groupe électrogène mais ils ont été caillassés par une milice de gens cagoulés et en treillis.»

La Sablière toujours occupée

Privée du renfort nécessaire de la police fédérale, trop occupée par les débordements du Nouvel An un peu partout en Wallonie et à Bruxelles, la police locale arlonaise n'est pas intervenue dans la journée de mercredi, jugeant ses effectifs «trop courts» pour faire face à une estimation de «600 personnes encore présentes sur le site dans la journée».

Si les enceintes de la rave party se sont définitivement éteintes ce jeudi matin, rappelons que dans un tout autre genre, l'occupation illégale de la Sablière de Schoppach se poursuit à quelques enjambées du site. Depuis le 26 octobre, une trentaine de militants écologistes extrémistes continuent de s'opposer à un projet immobilier d'Idélux, propriétaire des lieux. Ce, malgré un avis d'expulsion autorisé par la Justice de Paix d'Arlon fin novembre et voté lors du Conseil d'administration de l'intercommunale provinciale le 6 décembre.