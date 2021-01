Les mesures mises en place aux frontières ces derniers jours impactent les déplacements des résidents. Tour d'horizon de ce qui est possible - et ce qui ne l'est pas - pour faire ses emplettes à proximité du Luxembourg.

Où se rendre pour faire les soldes en Grande Région ?

(ASdN) - Dans la lutte contre le covid-19 et ses variants, le Luxembourg et ses voisins ont mis en place des restrictions pour limiter les allées et venues des voyageurs. Mais si les résidents luxembourgeois peuvent aller faire profiter de prix cassés côté français, les achats sont en revanche fortement limités côté belge et allemand. Explications.

En France

Depuis dimanche, l'Hexagone a mis en place de nouvelles mesures pour entrer sur son territoire. Toutefois, si un test PCR de moins de 72 heures est désormais obligatoire pour tous les voyageurs arrivant par bateau ou par avion, les personnes se déplaçant en voiture ou en train ne sont pas concernées.

En d'autres termes, les résidents luxembourgeois sont autorisés à passer la frontière française, que ce soit pour rendre visite à des proches ou faire leurs emplettes. Néanmoins, les magasins ne peuvent garder leurs portes ouvertes après 18h, couvre-feu oblige. Mais que les amateurs de shopping se rassurent, les boutiques de Moselle seront autorisées à lever le rideau ce dimanche contrairement aux commerces de Luxembourg-ville.

En Belgique

Jusqu'au lundi 1er mars, les voyages non essentiels à destination et en provenance du plat pays sont interdits. Que ce soit au niveau du trafic routier, aérien, maritime ou ferroviaire. En d'autres termes, passer la frontière belge ne pourra se faire que sur présentation d'une attestation de déplacement dûment remplie et pour certains motifs uniquement.

Parmi les motifs de déplacements transfrontaliers figurent le travail, les funérailles ou encore les urgences. Pour ce qui est des commerces, le document laisse en revanche planer le doute, autorisant les «éléments de la vie quotidienne» pour des activités qui sont «également autorisées dans le pays de résidence principale et qui sont nécessaires».

Un flou que la ligne d'informations sur le coronavirus belge n'a pu éclaircir avec certitude. Reste que si les déplacements dans les supermarchés sont autorisés, les autres magasins - tels que les magasins de vêtements, d'ameublement ou d'articles de sport - ne sont eux pas considérés comme des achats «essentiels». En passant la frontière pour faire du shopping, les résidents s'exposent donc au risque d'être contrôlés et verbalisés.

En Allemagne

En Sarre et Rhénanie-Palatinat, Länder limitrophes du Grand-Duché, comme dans le reste de l'Allemagne, les commerces dits «non essentiels» sont pour l'heure fermés. Seuls les magasins d'alimentation restent ouverts.

Néanmoins, si faire des emplettes de l'autre côté de la Moselle ne s'annonce pas possible pour l'heure, passer la frontière reste autorisé. Pour les voyages de moins de 48 heures, aucun test ou mise en quarantaine n'est d'ailleurs nécessaire.

