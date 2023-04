Alors que le lapin de Pâques s'apprête à venir couvrir le Luxembourg et la Grande Région, d'œufs en chocolat, Virgule vous a préparé une carte interactive pour dénicher les meilleures chasses aux œufs du territoire.

Pâques

Où participer à une chasse aux œufs dans la Grande Région?

Laura BANNIER Alors que le lapin de Pâques s'apprête à venir couvrir le Luxembourg et la Grande Région, d'œufs en chocolat, Virgule vous a préparé une carte interactive pour dénicher les meilleures chasses aux œufs du territoire.

Le stock de chocolats de Noël vient à peine de s'épuiser dans certains foyers qu'il est à nouveau l'heure de remplir les placards. Pâques arrive, et avec cette fête chrétienne, viennent aussi les œufs, poules, lapins et autres cloches au chocolat, dont raffolent petits et grands.

Les œufs coûtent plus cher avant Pâques Le prix des œufs au Luxembourg a augmenté de 16,4% par rapport à février. En moyenne au niveau européen, il a même augmenté de 31,1%.

Si la facture de la chasse aux œufs improvisée dans le jardin, ou dans le salon, sera un peu plus élevée cette année -inflation oblige-, l'événement reste trop important pour le voir s'effacer du calendrier. Pour celles et ceux qui seraient tentés de s'aventurer en dehors de leur domicile pour partir à la chasse au chocolat, Virgule a répertorié bon nombre de chasses aux œufs qui se déroulent au Luxembourg et tout autour, au cours de ce long week-end de Pâques. À vos agendas!





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.