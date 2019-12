Le Plat Pays pollue encore trop, selon un classement de l'ONG allemande Germanwatch publiée lundi. Notamment en raison de l’importance des émissions flamandes de gaz à effet de serre.

Nuages noirs sur le bilan climatique de la Belgique

Max HELLEFF Le Plat Pays pollue encore trop, selon un classement de l'ONG allemande Germanwatch publiée lundi. Notamment en raison de l’importance des émissions flamandes de gaz à effet de serre.

De notre correspondant à Bruxelles, Max Helleff - A l’heure où des dizaines d’Etats rivalisent de bonnes intentions et de promesses climatiques, la Belgique fait piètre figure. A Madrid où se tient la COP 25, elle a évité de peu un second « Fossil of the day », ce bonnet d’âne décerné chaque jour par les associations environnementales. Elle a été rétrogradée de la 31e à la 35e place (sur 57), dans le classement de « l’indice de performance climatique » réalisé par l’ONG allemande Germanwatch et le NewClimate Institute. Enfin, elle a glissé de la catégorie « intermédiaire » à celle des pays à « mauvais » score. Il a fallu se consoler d’un prix remis à la ville de Gand pour un projet durable.

Le royaume se retrouve ainsi très loin de la Suède, du Danemark, voire du Luxembourg qui a obtenu une bonne note. Perpétuation des énergies fossiles, lenteur des investissements dans le renouvelable… Tout y passe. Sans oublier l’absence de cohésion dans les politiques environnementales menées par les Régions et le fédéral. Flamands, Wallons et Bruxellois : les approches varient, la volonté et la qualité des réalisations aussi.

C’est ainsi que les représentants des différents niveaux de pouvoir sont arrivés une fois de plus divisés à la COP25. L’incapacité de la Flandre à atteindre ses objectifs climatiques a plombé le bilan belge, au grand mécontentement des francophones qui affirment vouloir tourner la page des années fossiles.

En dernière minute, le gouvernement flamand du nationaliste Jan Jambon a bien essayé de faire bonne figure, alors qu’il lui sera extrêmement difficile d’atteindre les objectifs fixés. Il a décidé notamment de limiter à 100 km/h la vitesse sur le ring de Bruxelles, une autoroute à six bandes dont la plus grande portion se trouve en Flandre. Une réduction de la vitesse équivalant à une réduction de la consommation de carburant, une telle mesure devrait se traduire par une baisse des émissions de CO2. Le bilan flamand en serait amélioré.

Le patron de Flandre Jan Jambon a encore du pain sur la planche pour faire baisser les émissions de la région. Photo : AFP

Mais il n’y a pas eu grand monde en Belgique pour croire que ce coup de frein à la vitesse allait payer. Et pour cause : de jour, le ring est en permanence embouteillé. Les automobilistes y roulent au pas.

La Flandre doit donc s’apprêter à régler l’addition. Selon le quotidien ‘De Tijd’, les diverses amendes et compensations de CO2 pourraient s’élever jusqu’à 433 millions d’euros. L’Europe pourrait en effet infliger des amendes à la Belgique, répercutées sur les Régions.

La Flandre peut encore éviter l’amende en achetant pour l’an prochain des droits d’émissions à des pays qui ont un budget CO2 excédentaire. Coût : 42 millions d’euros.

Le nord du pays devrait aussi manquer ses objectifs en matière d’énergie verte. Pour éviter le bâton, il pourrait toutefois acheter des capacités à la Wallonie et à l’étranger. Coût : 318 millions d’euros.

Ce mauvais bulletin renvoie à l’absence de réelle politique environnementale durant la législature précédente. La N-VA de Bart De Wever a préféré soutenir l’industrie flamande souvent vieillissante et combattre l'arrêt du nucléaire en 2025 plutôt que verdir la Flandre, et par extension la Belgique - puisque les nationalistes faisaient alors la pluie et le beau temps au gouvernement fédéral.

Mercredi soir cependant, tout semble s’être subitement arrangé à la COP25. Régions et fédéral ont serré les rangs, promettant qu’ils arriveraient à atteindre les objectifs climatiques fixés pour 2030.