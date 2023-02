Lors du sommet, la ministre luxembourgeoise à la Grande Région, Corinne Cahen (DP), a proposé la mise en place d'un service de coordination permanent qui pourrait être rattaché au corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) pour prévenir des crises.

Jusqu'en 2024

Nouvelle présidence allemande au sommet de la Grande Région

Simon MARTIN Lors du sommet, la ministre luxembourgeoise à la Grande Région, Corinne Cahen (DP), a proposé la mise en place d'un service de coordination permanent qui pourrait être rattaché au corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) pour prévenir des crises.

Depuis 1995, le sommet de la Grande Région réunit l'ensemble des représentants des différents territoires composant l'espace de coopération. Cet organe pilote ainsi toute la stratégie globale et est présidé à tour de rôle pendant deux ans par une des régions partenaires.



Jusqu'il y a peu, c'était la région du Grand Est, présidée depuis peu par Franck Leroy, succédant à Jean Rottner, qui avait en charge ce rôle de présidence du sommet de la Grande Région. Néanmoins, ce mardi, à Verdun, un passage de témoin s'est opéré entre la présidence française sortante et la nouvelle présidence rhénan-palatine portée par Malu Dreyer, ministre-présidente Rhénanie-Palatinat depuis 2013. Son mandat à la tête de la Grande Région courra jusqu'en 2024.

Celle qui fut la ministre allemande du Travail, des Affaires sociales et de la Santé pendant 10 ans et présidente du parti social-démocrate d'Allemagne a notamment dressé les priorités et les perspectives esquissées pour les deux années à venir. Parmi celles-ci: la transition énergétique ou encore la gestion des crises. L'objectif? Faire de la Grande Région un carrefour de l'Europe, un espace innovant, résilient et solidaire face à des crises multiples.

Le bilan français salué

Les échanges ont permis de dresser le bilan de la présidence française. «Au cours de laquelle de nouveaux champs de coopération ont été explorés: transformation de la filière automobile, décarbonation des industries, structuration d'une filière hydrogène pour faire de la Grande Région le premier laboratoire transfrontalier en Europe, développement de circuits courts pour l'approvisionnement alimentaire local, soutien à la formation initiale et continue transfrontalière pour mieux prendre en compte l'interdépendance des marchés de l’emploi régionaux, structuration d’un espace de dialogue entre jeunes, etc.», peut-on lire dans un communiqué.



En parlant de crises, lors des inondations de juillet 2021, une protection civile transfrontalière efficace est apparue digne d'intérêt public.

Quand les pompiers luxembourgeois passent la frontière Sur le terrain, la coopération transfrontalière des secours est une réalité depuis des décennies. Elle s'est néanmoins formalisée au cours des années et des accords bilatéraux, permettant par exemple aux pompiers du Luxembourg d'intervenir en France.

À cet effet, la ministre luxembourgeoise à la Grande Région, Corinne Cahen (DP), a proposé la mise en place d'un service de coordination permanent qui pourrait être rattaché au corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS). «Nous avons beaucoup de défis communs dans la Grande Région: la mobilité des citoyens, l'hydrogène vert, les énergies renouvelables, les rencontres entre jeunes et des revendications concrètes, comme la suppression de la géolocalisation. Ce serait un signe fort envoyé aux jeunes et moins jeunes de la Grande Région pour montrer que même les frontières invisibles n'ont plus leur place aujourd'hui dans la Grande Région», conclut Corinne Cahen.

