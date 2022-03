Les chiffres épidémiques sont tous à la hausse, mais la situation n’est pas jugée préoccupante pour l’instant.

Nouvelle poussée du virus en Belgique



De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) - Le lundi 7 mars, la Belgique a remisé au placard l’essentiel des restrictions sanitaires conformément à la « phase jaune » de son baromètre corona. En clair, les chiffres étant bons, le pays est revenu à une vie presque normale.

Le conditionnel reste toutefois de mise. Car le virus circule davantage, notamment chez les quadragénaires et les plus de 20 ans, probablement en raison de la reprise d’un nombre élargi d’activités et de la diminution du télétravail. Les derniers chiffres livrés par l’Institut de santé publique Sciensano sont tous en augmentation. Au cours de la semaine de référence écoulée, les contaminations (+24%), les hospitalisations (+9%) et les décès (+14%) étaient à la hausse. 18 personnes meurent en ce moment chaque jour du covid en Belgique.

D’autres chiffres donnés ce week-end montraient que les nouveaux cas se concentrent en Flandre - la province d'Anvers connaît une hausse de 32%, la Flandre orientale de 31%, le Limbourg de 28% et le Brabant flamand de 21%.

La Flandre compte parmi les meilleurs élèves de la classe européenne en termes de vaccination. Plus de 90% de la population d’un âge supérieur à 18 ans a reçu le vaccin.

Le nouveau variant déjà majoritaire

De son côté, en fin de semaine dernière, Bruxelles était stable et la diminution des cas se poursuivait en Wallonie. Le variant omicron BA.2 représentait 52,7% des infections, le BA.1 47,3%.

Pour le porte-parole interfédéral Covid Yves Van Laethem, « si on ne peut pas dire qu'on est débarrassé du coronavirus, la situation n'est néanmoins plus préoccupante ». Jeudi dernier, liant les actes à la parole, la Chambre a donné son feu vert à la sortie de la situation d'urgence épidémique.

Mais sans aller jusqu’en Chine où un rebond épidémique est enregistré en ce moment, la situation sanitaire d’autres pays européens pose à tout le moins question. Le taux de reproduction (Rt) –soit le nombre de personnes qu’un malade est susceptible de contaminer – est en effet en hausse un peu partout sur le continent. Avec un taux de 1,025, la Belgique est en fin de classement avec la Norvège ou l’Espagne.

Selon Antoine Flahault, le directeur de l’Institut de santé globale à l’Université de Genève cité par Le Soir, « une nouvelle vague a débuté en Europe de l’Ouest et commence à se propager vers l’Europe centrale. Une vague que connaissent déjà les pays d’Asie du Sud-Est et qui est liée au sous-variant BA2 d’omicron. On observe à ce stade une hausse des contaminations et, comme toujours à l’entame des remontées, ce sont les populations plus jeunes, plus mobiles, plus actives qui sont touchées en premier lieu. L’effet sur les hospitalisations ne pourra réellement être mesuré que lorsque les populations à risque seront contaminées à leur tour. »

«Rester prudent sur le sujet»

Selon Antoine Flahault, des populations touchées « plus précocement comme les Britanniques et les Danois ne relèvent pas de sévérité plus importante pour le sous-variant BA2 d’omicron ». Mais le Danemark ou la Corée du Sud - qui a vacciné 87 % de sa population - connaissent néanmoins une hausse de morbidité hospitalière et de mortalité importante. « Alors je reste prudent à ce sujet », dit le scientifique. « Il faut s’assurer préalablement que l’évaluation de la dangerosité de BA2 a été faite avec suffisamment de recul. »

En Belgique, l’administration d’une quatrième dose vaccinale est envisagée pour l’ensemble de la population au début de l’automne en commençant par les plus âgés et par le personnel de santé. Cependant, si la situation sanitaire devait se dégrader, elle pourrait être injectée aux plus de 75 ans dès le mois d’avril.

