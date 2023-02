Après la grève mardi et l'accident de personne à Bettembourg mercredi, la circulation des trains sur la ligne Metz-Luxembourg est à nouveau très perturbée ce jeudi 9 février, à cause de la sortie de voie d’un train de travaux près de Zoufftgen.

Ligne Metz-Luxembourg

Nouvel incident: le trafic des TER très perturbé ce jeudi

Pascal MITTELBERGER Après la grève mardi et l'accident de personne à Bettembourg mercredi, la circulation des trains sur la ligne Metz-Luxembourg est à nouveau très perturbée ce jeudi 9 février, à cause de la sortie de voie d’un train de travaux près de Zoufftgen.

Depuis 4h ce jeudi matin, la circulation des trains est interrompue entre Thionville et Luxembourg. En cause: «la sortie de voie d’un train de travaux dans la zone de Zoufftgen», indique la SNCF. Depuis plusieurs semaines, un chantier de nuit se déroule en effet entre Thionville et Zoufftgen pour renouveler les voies et le ballast.

Grève: le réseau TER sera perturbé en Lorraine Une grève, dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites, va à nouveau perturber la circulation des trains TER de la région Grand Est, dont la ligne Nancy-Metz-Luxembourg, entre le lundi 6 et le jeudi 9 février.

Les conséquences sont à nouveau très lourdes pour les usagers de la ligne Nancy-Metz-Luxembourg, notamment les travailleurs frontaliers. Le premier train pour Luxembourg est annoncé à 8h. «La circulation sera très fortement perturbée toute la journée avec uniquement trois trains par heure qui pourront circuler sur cette zone (aucune substitution routière n’est possible)», explique encore la SNCF. Sur des panneaux en gare de Metz, on peut même lire que la circulation redeviendra normale demain, vendredi 10 février.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Mais comme souvent dans pareille situation, la communication est différente et pas du tout harmonisée entre la SNCF et les CFL. Ainsi, ces derniers informent «du retour à la situation normale sur la ligne 90 après des perturbations dues à un problème sur l’infrastructure. La circulation des trains reprend progressivement sur la ligne 90. Quelques retards et suppressions peuvent encore survenir.»

En tout état de cause, sur le compte Twitter @TERNancy-Metz-Lux, les voyageurs font, légitimement et une nouvelle fois, part de leur exaspération et de leur colère.



Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement





Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Il faut dire que la semaine est particulièrement chaotique, voire catastrophique sur la ligne du sillon lorrain. Mardi, le trafic a déjà été très fortement perturbé en raison de la grève contre la réforme des retraites. Et hier mercredi, un accident de personne peu après 8 h près de la gare de Bettembourg puis un «dérangement de matériel» a mis les trains à l'arrêt quasiment toute la journée.

Enfin, cerise sur le gâteau: après ce nouveau jeudi noir dû au déraillement du train de chantier près de Zoufftgen, un mouvement social local est annoncé pour ce vendredi 10 février avec une grève des aiguilleurs, de quoi entraîner des annulations sur les lignes de Nancy à Luxembourg et de Thionville à Longwy.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.