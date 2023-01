Des Lego, de l'humour, du handball, du théâtre... Le programme est varié ce week-end au Luxembourg et en Grande Région.

Notre sélection du week-end en Grande Région

Pascal MITTELBERGER

Au Luxembourg

• Depuis ce jeudi 19 janvier et jusqu'au samedi 4 février, les Lego envahissent le centre commercial Belle Etoile, à Bertrange. Les constructions et créations de l'ASBL Luxembourg Lego User Group (LuxLug) sont à découvrir et surtout à admirer. De plus, ce samedi 21 janvier, de midi à 18h, une grande bourse d'échange et de reprise est programmée pour celles et ceux qui n'ont plus l'utilité des petites briques. Et le samedi 28 aura lieu une «Lego Battle» ouverte à tous.

• Une journée cinéma pour les plus jeunes est organisée ce samedi 21 janvier au Hall O de Differdange. Elle l'est au profit de Télévie, qui récolte des dons pour financer la recherche contre le cancer et la leucémie. Deux films sont programmés : Lyle – Mein Freund, das Krokodil à 10h30 et Les Minions 2 : Il était une fois Gru à 14h. Entrée: 5 euros, pour les enfants comme les adultes.



• Les Rotondes proposent le spectacle (en allemand) Irgendwoanders/Somewhere Else qui apporte un regard artistique et pédagogique sur la guerre et les horreurs qu'elle engendre. Le spectacle est rythmé par des projections vidéo, des animations en stop-motion et des dessins à la craie. Représentations samedi à 17h et dimanche à 11h et 15h.

En France

• Le festival Rire à Flo' se termine ce samedi à Florange avec le spectacle de Pierre Thévenoux, à 20h sous le chapiteau Magic Mirror, place Mendès-France. Il reste des places, au prix de 8 euros.

• Humour toujours, à la salle Le Gouvy de Freyming-Merlebach cette fois-ci, avec le spectacle à 100% (ou presque) de Djimo, samedi à 20h. Là encore, les dernières places, au tarif de 24 euros, peuvent être achetées ici.



• Le Ballet national ukrainien d'Odessa fait étape à Thionville, samedi soir à 20h. Il interprétera l'œuvre de Tchaïkovski, Le Lac des cygnes. Le prix des places s'échelonne de 19 euros (tarif étudiant) à 49 euros. Les réservations peuvent se faire ici.

• Gros choc sportif en perspective aux Arènes de Metz, samedi à 18h. Dans de cadre de la phase de poules de la Ligue des Champions féminine, les handballeuses messines, leaders du groupe B, accueillent les redoutables hongroises de Györ, qui les suivent au classement. Il reste encore des places, à partir de 10 euros.

En Belgique

• Par ce temps (enfin) hivernal, pourquoi ne pas en profiter pour aller au musée? Au Bastogne War Museum en l'occurrence. L'occasion de découvrir, entre autres, l'exposition temporaire Opération Anthropoid qui raconte les préparatifs et le déroulement de l'attentat contre le dignitaire nazi Reinhard Heydrich, le 27 mai 1942 à Prague.

• La troupe de théâtre Le Cothurne d'Attert propose deux représentations de la pièce Wifi or not wifi, samedi à 20h et dimanche à 15h. Entrée: 10 euros.

Le festival Max Ophüls à Sarrebruck Ce n'est pas ce week-end, mais ça démarre très bientôt. Le 44e festival cinématographique Max Ophüls se déroule du 23 au 29 janvier à Sarrebruck. Il permet de mettre en lumière le travail de jeunes réalisateurs et réalisatrices d'Allemagne, de Suisse, d'Autriche. Le détail du programme est à retrouver ici.

