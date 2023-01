Du sport, du rire, de la magie: voici quelques idées de sorties pour ce week-end en Grande Région.

Idées de sorties

Notre sélection du week-end en Grande Région

Pascal MITTELBERGER Du sport, du rire, de la magie: voici quelques idées de sorties pour ce week-end en Grande Région.

Au Luxembourg

• Parmi les bonnes résolutions que l'on prend après des fêtes de fin d'année opulentes, il y a la reprise du sport. Aussi, pour tester votre volonté, un rendez-vous original est programmé dimanche à 11h, à Luxembourg, devant la Philharmonie. Il s'agit de la Barbarian Sleveless Winter Run. Le principe? Courir 5km obligatoirement en t-shirt, histoire de connaître votre degré de résistance. C'est gratuit, mais il faut quand même s'inscrire ici.



• Si vous ne voulez pas trop souffrir mais tout simplement observer et encourager des sportives et sportifs en plein effort, direction Mamer où se déroulent, ce dimanche, les championnats nationaux de cyclo-cross. Les départs des différentes courses s'échelonnent de 11h à 15h15. Le circuit est tracé autour du lycée Josy-Barthel.

Mamer accueille les Nationaux de cyclo-cross ce dimanche. Photo: Archives LW/Serge Waldbillig

• On ne présente plus Carmina Burana ! Le spectacle fait étape ce dimanche à 16h à la Rockhal d'Esch-sur-Alzette. Cette version est interprétée par le Théâtre national d’opéra et de ballet Maria Biesu. Les dernières places sont en vente ici, à partir de 52 euros.

En France

• C'est bien connu: quand on le peut, il faut consommer local. Cela vaut aussi pour l'humour. Il y a donc le festival d'humour de Metz qui se termine ce samedi 14 janvier avec le spectacle d'Houria les yeux verts à 20h30 sur la scène de L'Arsenal. Dimanche, direction Stuckange, près de Thionville, pour se divertir avec Julien Strelzyk. Il se produira à la salle des fêtes à 16h.

• Le magicien et illusionniste Dani Lary est sur la scène du centre culturel Pierre-Messmer de Saint-Avold ce dimanche, à 20h. Un spectacle original, puisqu'il est accompagné de son fils Albert, et au titre évocateur: «Comment faire disparaître son père?». Tout un programme! Les dernières places sont en vente ici.

• Ne soyez pas surpris si vous croisez une nuée de lampes frontales ce samedi en début de soirée dans les rues de Metz. La deuxième édition du trail nocturne Nocti'run s'y déroule à partir de 17h. Différentes courses sont au programme. Il n'est plus possible de s'inscrire, mais on peut toujours profiter du spectacle et encourager les participants.

En Allemagne

•L'office de tourisme Felsenland Südeifel propose une nouvelle randonnée aux flambeaux de 2h30 à travers la Teufelsschlucht, la «gorge du diable». Le départ aura lieu à Ernzen, tout près d'Echternach. Il est recommandé d'être bien équipé pour cette balade, dont le prix est de 12,90 euros. Tous les détails pratiques sont disponibles sur le site felsenland-suedeifel.de.

