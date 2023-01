Du shopping, des spectacles, du sport: voici notre première sélection de sorties en Grande Région pour l'année 2023.

Grande Région 1 4 min.

Idées de sorties

Notre sélection du week-end en Grande Région

Pascal MITTELBERGER Du shopping, des spectacles, du sport: voici notre première sélection de sorties en Grande Région pour l'année 2023.

Au Luxembourg

• Les fêtes de fin d'année sont passées, mais l'esprit de Noël va régner durant le dernier week-end des Winterlights. Les illuminations nocturnes s'éteindront définitivement dimanche soir. Egalement dans le cadre de ces Winterlights, le Cirque du Lux, installé au Champ du Glacis, propose ses ultimes représentations ce week-end. Enfin, les boutiques sont ouvertes ce dimanche, de 10h à 18h, dans la capitale. De quoi faire bon usage des enveloppes reçues à Noël et de profiter des soldes.



Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

• Luxexpo The Box accueille, depuis ce vendredi et jusqu'à dimanche, la 9e édition de l'Expo Creativ Luxemburg, soit un salon des loisirs créatifs. Quelque 70 exposants venus de sept pays sont présents. Sur leurs étals: des tissus, de la broderie, des perles et une multitude d'autres produits pour bricoler ou confectionner ses propres accessoires. Rendez-vous samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h. L'entrée est de 7 euros, elle est gratuite pour les moins de 7 ans.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

• Pour les enfants, direction le théâtre d'Esch-sur-Alzette, pour assister à la suite des aventures du Capitaine Mullebutz et de ses marins d'eau douce, qui sont de retour sur la terre ferme. Il s'agit du troisième volet de la série populaire de concerts participatifs pour les enfants de 4 à 9 ans. Le détail des horaires des représentations et les réservations, c'est par ici !

En Moselle

• Les filles de Metz Handball tiennent la forme en ce début d'année 2023. Mercredi soir, elles ont aligné une neuvième victoire en autant de matchs de championnat. Ce dimanche, à 16h aux Arènes, place à la Ligue des champions avec la réception des Danoises Esbjerg. Egalement en tête de leur poule au classement, les Dragonnes auront à cœur de creuser l'écart sur un adversaire direct. Les billets (à partir de 10 euros) sont en vente ici.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

• La pièce de théâtre à succès Adopte un Jules.com fait étape à la Comédie de Metz. «Une comédie tonique et explicite, interdite aux moins de 12 ans, pour les filles et pour les garçons qui ont de l'humour ! Beaucoup d'humour... Ou ceux qui n'en ont pas, mais qui en cherchent !», expliquent les auteurs. Des représentations sont programmées samedi à 19h et à 21h, et dimanche à 17h30. Les réservations, c'est par ici.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

• En Moselle-Est, le concert du Nouvel An de l'Institut Théodore-Gouvy est une tradition musicale. Ce dimanche, à 16h, l'espace De Wendel de Hombourg-Haut accueille donc l'Orchestre national de Lorraine qui, sous la direction de David Reiland, proposera un concert intitulé «God save the king». Billetterie sur place à partir de 15h, tarif plein à 25 euros et demi-tarif à 12.50 euros sur justificatif.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

En Allemagne

• Sélection musicale également en Allemagne pour ce début d'année 2023. Tout d'abord à Saarburg, en Sarre, avec le concert du groupe Zentury-XX à la salle de hôtel de ville samedi à 20h30. Il s'agit d'un concert «tribute» aux groupes des années 70 à 90, tels Queen, Pink Floyd, Van Halen et U2. Les tickets sont en vente ici.

• Dans un tout autre style, les oreilles risquent de siffler au Megener Hof de Trêves dimanche à partir de 19h30, avec le concert des groupes Monstrosity et Origin, ainsi que Reject the Sickness et Intrepid en premières parties. Monstrosity est, notamment un groupe bien connu de la scène Death Metal.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Au Luxembourg belge

• Dans le cadre des opéras patrimoniaux des Nocturnales, l'église Saint-Martin d'Arlon accueille le spectacle «Le combat des anges» ce week-end, «un spectacle grandiose qui fait dialoguer pierres millénaires et fantasmagories dans une mise en scène sublimant le patrimoine», expliquent les organisateurs. Des représentations sont programmées samedi et dimanche à 17h, 18h15 et 19h30.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de instagram. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

• Vous avez déjà le regard tourné vers vos congés de l'été prochain. Alors rendez-vous samedi et dimanche, de 10h à 18h, au Luxfly d'Arlon pour le 4e Salon du voyage. Une quinzaine de professionnels seront présents pour vous tenter et des présentations de destinations auront lieu pendant les deux jours.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.