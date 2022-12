Théâtre, marchés artisanaux, expositions: ce dernier week-end avant Noël est encore riche en animations.

Notre sélection du week-end en Grande Région

Pascal MITTELBERGER

Au Luxembourg

• Le Théâtre National du Luxembourg propose quatre représentations de Chanson douce, adaptation éponyme du roman - prix Goncourt 2016 - de Leïla Slimani. «Chanson douce plonge son spectateur dans un huis clos glaçant. Inspirée d’un double infanticide dans les quartiers new-yorkais, cette tragédie interroge la société contemporaine et ses faux-semblants», résume le TNL sur son site Internet. Représentations samedi, lundi et mardi à 20h, dimanche à 17h. Tarif: 25 euros.

• Toujours dans la capitale, rendez-vous aux Rotondes pour effectuer des emplettes de Noël originales, artisanales et régionales. C'est le Jingle Mingle X‑Mas Market du collectif artistique Augenschmaus. Il est ouvert samedi de 14h à 22h et dimanche de 11h à 18h, l'entrée est libre.

• La dernière des quatre expositions organisées à la Möllerei d'Esch-sur-Alzette dans le cadre d'Esch 2022 s'ouvre ce samedi 17 décembre. Elle sera visible jusqu'au 26 février 2023. Pure Europe, c'est son nom, est une exposition interactive offrant des perspectives nouvelles et surprenantes sur ce que signifie l'Europe aujourd'hui, et remet en question les stéréotypes sur le continent en l'examinant sous des angles nouveaux et différents. Ouvert du lundi au dimanche et les jours fériés de 11h à 18h, fermé le mardi, l'entrée est gratuite du 17 au 24 décembre.

• Enfin, c'est évidemment le dernier week-end de l'Avent, avec ses marchés et animations de Noël à Luxembourg-Ville, dans d'autres villes du pays mais aussi ailleurs en Grande Région. Pour vous y retrouver et faire votre choix, vous pouvez notamment vous référer à notre guide interactif.

En France • Bon, on ne va tourner autour du pot. Ce week-end, en France, il n'y a qu'une seule chose qui compte (on exagère à peine...): dimanche, 16h, France-Argentine en finale de la Coupe du Monde de football. Il faut dire qu'il y a un mois de cela, entre les forfaits du Ballon d'or Karim Benzema, de Ngolo Kanté ou encore de Paul Pogba, ça sentait un peu le sapin pour l'équipe de France. Finalement, les Bleus pourraient faire un très beau cadeau de Noël aux Français. Alors profitez-en pour vibrer, chez vous ou dans un bar. Avant, pourquoi pas, une belle fête et un bel instant de communion dans les rues sur les coups de 18h ?

En Belgique

• Libramont accueille sa Foire de Noël, à la Halle aux Foires, vendredi soir, samedi de 15h à 21h et dimanche de 13h à 19h. 55 exposants sont annoncés, et des animations pour les enfants, des concerts, des spectacles et des ateliers artistiques sont au programme. L'entrée est gratuite.

• Plus intimiste, le centre culturel d'Aubange propose, ce samedi 17 décembre à 20h, Les P’tits Pots d’Fleurs, un spectacle de type cabaret ravivant les grands airs du passé chantés par Piaf, Trenet, Fréhel, Annie Cordy ou encore Vian. Renseignements sur le site Internet du centre culturel.

En Allemagne

• On termine cette sélection en Sarre, avec une exposition à découvrir à la Völklinger Hütte de Vöklingen, classée au patrimoine mondial de l'Unesco. When we are gone est visible depuis le 11 décembre. Il s'agit de sept oeuvres réalisées ces vingt dernières années par l'artiste Julian Rosefeldt, connu pour l’opulence visuelle de ses installations multi-écrans chorégraphiées avec virtuosité. L'exposition a pris place dans la majestueuse salle des soufflantes. Et elle est aussi l'occasion de visiter toute la Völklinger Hütte, ancienne usine sidérurgique devenue lieu de mémoire industrielle et de culture, pendant ces vacances de Noël.

