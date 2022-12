Des marchés de Noël, évidemment, mais aussi des concerts et la commémoration d'une bataille historique: voici nos idées de sorties en Grande Région pour ce week-end des 10 et 11 décembre.

Grande Région 1 3 min.

Idées de sorties

Notre sélection du week-end en Grande Région

Pascal MITTELBERGER Des marchés de Noël, évidemment, mais aussi des concerts et la commémoration d'une bataille historique: voici nos idées de sorties en Grande Région pour ce week-end des 10 et 11 décembre.

Au Luxembourg

• Evidemment, ce week-end marqué par le troisième dimanche de l'Avent, les marchés et animations de Noël restent l'attraction majeure. Que ce soit à Luxembourg, avec les Winterlights, ou ailleurs à travers le pays. Pour vous y retrouver, vous pouvez notamment vous référer à notre guide interactif, qui recense des événements au Grand-Duché mais aussi dans toute la Grande Région.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

• Deux grands noms de la musique font étape au Luxembourg ce week-end. Grand nom du rock tout d'abord, avec le concert de Nada Surf ce dimanche soir sur la scène de L'Atelier, dans la capitale. Grand nom de la musique française, avec la venue de Julien Clerc, toujours ce dimanche 11 décembre, à la Rockhal à Esch-sur-Alzette. Il reste des places en vente pour les deux concerts.

• Pour les passionnés d'architecture, un rendez-vous à ne pas manquer: le marché du livre proposé par le Luxembourg center for architecture (Luca). Ce dernier offre aux visiteurs des livres en surnombre en contrepartie d'un petit geste au profit de nouvelles acquisitions. Le marché démarre ce samedi 10 décembre et dure une semaine.

En France

• Parmi tous les marchés de Noël en Lorraine, on retiendra le village du Père Noël à Sierck-les-Bains. Il est ouvert ce samedi à partir de 15h et ce dimanche à partir de 14h. Au programme, entre autres: un marché de Noël médiéval, un jeu de piste, une fanfare sur échasses, et des dizaines d'artisans régionaux.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

• Si vous aimez les ambiances féériques et lumineuses, deux rendez-vous sont à ne pas manquer en Moselle. Tout d'abord le festival Luminescences au zoo d'Amnéville, avec un parcours de 1,4 km parsemé de 10.000 installations et six univers différents. Le Sentier des Lanternes à Metz ensuite, au square Boufflers, juste derrière le palais de justice, à deux pas de la place de la République.

Le Bastogne War Museum, la référence du tourisme de mémoire Avec une toute nouvelle extension de 2.500 m² inaugurée en juillet, le musée bastognard situé à deux pas du Luxembourg renforce un peu plus son statut d'incontournable dans la Grande Région.

En Belgique Le 78e anniversaire de la bataille des Ardennes et de la libération de Bastogne est célébré ce week-end. De nombreuses activités sont programmées, et toutes ont pour ambition de rendre hommage aux dizaines de milliers de soldats américains qui se sont battus au péril de leur vie sur le sol ardennais. Des vétérans seront notamment présents au Bastogne War Museum et, samedi, un défilé patriotique, avec un important détachement de la 101e Airborne, suivi d'un concert du Band de la 101e Airborne, sont prévus. Le programme complet du Nuts week-end 2022 est disponible en cliquant ici.

En Allemagne

• Noël approche, et nos amis à quatre pattes ont aussi le droit de profiter des réjouissances de fin d'année. Ainsi, le parc des expositions de Trèves accueille, ce samedi de 14h à 20h, le premier marché de Noël canin. Il y aura 43 exposants qui proposent des produits et services pour le bien-être des chiens. A noter que les toutous qui viendraient avec leurs maîtres à ce marché de Noël doivent être tenus en laisse.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.