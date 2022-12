De Bastogne à Metz, de Luxembourg à Thionville, voici quelques idées de sorties pour ce week-end des 3 et 4 décembre.

Notre sélection du week-end en Grande Région

Au Luxembourg

• Après plusieurs jours consacrés à la gastronomie internationale avec Expogast, Luxexpo The Box change de registre en accueillant, ce samedi 3 décembre, le Salon du tissu. Il s'agit d'un événement grand public où divers fournisseurs de tissus de renommée nationale et internationale présentent et vendent leurs dernières collections de tissus. L'entrée est libre, le salon est ouvert de 10h à 17h.

• Dimanche, le complexe Hall'O de Differdange sera le royaume des bonnes astuces afin de faire de petites économies. En effet, le Festival anti gaspi s'y tient dimanche de 9h à 17h. L'entrée est libre et on y trouvera des workshops, des stands d'information, un repair café, un coin troc ou encore un espace de réparation de vélo.

• Toujours dimanche 4 décembre, la LÏV House organise son premier événement familial au Jardin secret à Bertrange. Au programme, des contes de Noël, une séance photos personnalisée ou encore la création de décorations. Et pour faire le plein de cadeaux, un marché de créateurs locaux sera également accessible de 10h à 17h30. L'accès aux ateliers est payant, plus d'informations sur le site Liv-house.com.

Deuxième dimanche de l'Avent en Grande Région Lister tous les marchés et toutes les animations de Noël prévus en Grande Région ce week-end serait bien trop long. Le plus simple est de vous référer, notamment, à notre guide interactif. On rajoutera que les commerces sont ouverts dans de nombreuses villes ce dimanche.

En France

• A Metz, outre les animations de Noël, le week-end est consacré à Saint-Nicolas. Le saint patron des écoliers sera par exemple présent place de la Comédie ce samedi entre 14h et 18h30. Le grand défilé est quant à lui programmé dimanche à partir de 16h30, entre cette même place de la Comédie et le Sentiers des Lanternes. Le programme détaillé du week-end est disponible ici.

• En France, le week-end est aussi marqué par le Téléthon, qui se décline en des centaines de manifestations à travers l'Hexagone. A Thionville, par exemple, rendez-vous est notamment donné à la piscine et au complexe multisports de la Milliaire pour de nombreuses activités. Pour rappel, en 2021, 62.093 € avaient été récoltés à Thionville, ce qui en avait fait la deuxième ville de collecte de France en faveur de l’AFM. La générosité sera-t-elle à nouveau au rendez-vous cette année?

En Belgique et en Allemagne

• Une nouvelle exposition a démarré ce vendredi au musée de la Grande Ardenne, à Bastogne. Elle est consacrée aux jouets et à Dieu. Curieuse association? Pas tant que cela: «les jouets religieux ont été très courants dans nos régions et survivent aujourd'hui dans d'autres régions du monde, ou alors chez nous, sous une forme sécularisée», souligne-t-on. Les infos pratiques (horaires, tarifs...) sont disponibles sur le site Internet du musée.

• En Sarre, la tradition de Noël est fort respectée. Contes, chants, moments de partage jalonnent tout le temps de l'Avent. Mais on sait aussi se défouler. Ainsi, pour ceux qui souhaiteraient se détartrer les conduits auditifs, direction, ce samedi 3 décembre, Losheim am See et sa Eisenbahnhalle pour le festival de musique métal Fenixx Fest. Premier concert d'une longue série à 19h, entrée à 12 euros.

