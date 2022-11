Notre sélection du week-end en Grande Région

Ambiance vintage, esprit de Noël, littérature ou humour: il y a le choix pour passer un bon week-end en Grande Région.

Pascal MITTELBERGER Ambiance vintage, esprit de Noël, littérature ou humour: il y a le choix pour passer un bon week-end en Grande Région.

Au Luxembourg

• Fan des années 80, des boules à facettes et des couleurs flashy? Rendez-vous samedi et dimanche à Luxexpo The Box, pour le salon Lifeexpo, véritable machine à remonter le temps. Au programme: des stands vintage, quelque 200 tatoueurs internationaux ou encore la vente de produits originaux. En plus, une soirée thématique, avec des dj's, est organisée samedi, jusqu'au bout de la nuit. Tous les détails du salon Lifeexpo, ainsi que les tarifs d'entrée et les horaires, sont disponibles sur le site de Luxexpo The Box.

• Les amateurs de littérature seront ravis de retrouver, tout au long de ce week-end, les Walfer Bicherdeeg à Walferdange. Le thème 2022 est «Des nouvelles pousses aux racines profondes», c'est-à-dire une mise à l'honneur des arbres dans les livres. De nombreux auteurs et maisons d’édition présenteront leurs toutes dernières publications. Il y aura aussi un marché du livre d’occasion, un espace réservé aux enfants, des lectures, des expositions, de la musique... Et tout ce qu'il faut également pour se restaurer. Rendez-vous ce samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h. L'entrée est gratuite.

• Noël approche à grands pas. Et les marchés qui accompagnent la période des fêtes de fin d'année commencent à ouvrir. C'est le cas ce week-end, par exemple, à Esch-sur-Alzette et à Luxembourg-Ville. Malgré le temps maussade annoncé, profiter d'un moment en famille ou entre amis autour d'un vin chaud et d'autres mets typiques est toujours agréable.

En France

• Hasard du calendrier (ou pas), comme à Luxembourg-Ville, un salon Vintage se tient également au parc des expositions de Metz ce week-end. Au programme: friperie, bijoux et accessoires, décoration et mobiliers, jouets anciens, voitures de collection... Samedi, Metz Vintage est ouvert de 10h à 19h; dimanche jusqu'à 18h. L'entrée est à 5 euros.

• Comme Esch et Luxembourg-Ville, Metz lance ses animations de Noël ce week-end. 120 chalets sont installés sur cinq places du centre-ville: République (avec une vue panoramique en haut de la city skyliner), d'Armes (grande roue), Saint-Jacques, Comédie et Saint-Louis. Le Sentier des Lanternes sera quant à lui accessible dans une semaine, à partir du samedi 26 novembre.

• Duo humoristique révélé dans Le Petit Journal de Yann Barthès sur Canal+, Eric et Quentin ont suivi l'animateur lorsqu'il a migré vers la chaîne TMC en 2016 pour présenter l'émission Quotidien. En 2021, le duo monte sur les planches avec son spectacle On peut plus rien rire. Eric et Quentin font étape ce samedi à 20h à la salle Le Gouvy de Freyming-Merlebach, dans l'est de la Moselle. Il reste encore des places, au prix de 24 euros en tarif plein.

En Belgique et en Allemagne

• Humour toujours, mais en province de Luxembourg, avec la deuxième édition du festival Rire en Gaume, ce week-end au centre culturel d'Izel, entre Arlon et Bouillon. A l'affiche: GuiHome, Fabian Le Castel, Olivier Leborgne, Patrick Ridremont, Jean-Claude Dubiez, Martin Charlier & Renaud Rutten. Le programme complet et les infos sur la billetterie sont disponibles sur le site Internet du festival.

• Le 42e Festival du film européen se termine ce samedi à Virton. Une dernière journée, donc pour profiter des projections. Trois films sont à l'affiche cet après-midi: To Olivia de John Hay à 15h, Les Pires de Lisa Akoka et Romane Gueret à 17h et Le parfum vert de Nicolas Pariser à 19h. Les séances ont lieu au ciné Patria.

• L'esprit de Noël souffle également en Rhénanie-Palatinat. Là aussi, les festivités sont lancées, avec le début des marchés de Noël à Trèves et à Bernkastel-Kues.

