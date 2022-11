Solidarité, art, gastronomie, concerts et même féérie de Noël avant l'heure: voici les choix de la rédaction pour profiter du week-end en Grande Région.

Nos idées de sorties

Notre sélection du week-end en Grande Région

Solidarité, art, gastronomie, concerts et même féérie de Noël avant l'heure: voici les choix de la rédaction pour profiter du week-end en Grande Région.

Luxembourg

• Depuis ce vendredi et jusqu'à dimanche, Luxexpo the Box accueille le Bazar international de Luxembourg, organisé par l'ASBL éponyme. Des bénévoles d'une cinquantaine de pays tiennent des stands et proposent des produits et spécialités typiques (boissons, nourritures, vêtements, décorations...). L'argent récolté lors de ce bazar permettra de financer des projets sociaux et humanitaires. Samedi, la manifestation est ouverte de 11h à 19h ; dimanche de 11h à 17h. L'entrée est libre.

• La foire internationale d'art contemporain Luxembourg Art Week s'établit à partir de ce vendredi au Champ du Glacis. Il s'agit de la 8e édition de l'événement qui rassemble, jusqu'à dimanche, 80 galeries, collectifs d'artistes et institutions. Plus d'un tiers des exposants sont des nouveaux venus. La foire est ouverte samedi de 10h30 à 19h30 et dimanche de 10h30 à 18h. L'entrée est fixée à 15 euros.

• Noël approche à grands pas, et c'est donc le moment de profiter de Wanterfeeling à Sanem, dans le cadre féérique du château de la commune. Au programme: des illuminations, des spectacles, des concerts, un mapping vidéo sur la façade du château ou encore des spécialités culinaires pour se restaurer. Rendez-vous ce samedi de 14h à 23h et dimanche de 11h à 19h.

• C'est un groupe de rock britannique mythique qui fait étape dimanche soir dans la capitale. The Libertines, et son leader aussi charismatique que controversé Pete Doherty, sont en concert à L'Atelier. Les derniers tickets sont en vente sur le site web de la salle de concert, mais il ne faut pas traîner.

• Dans un tout autre style musical, une «bataille d'improvisation» réunira deux grands noms à la Philharmonie dimanche à partir de 16h. D'un côté, le pianiste et compositeur Jean-François Zygel; de l'autre, le clarinettiste et saxophoniste de jazz Michel Portal. Les billets sont en vente aux prix de 25, 35 ou 45 euros selon les catégories.

En France

• On reste dans l'univers musical en passant la frontière en direction de la Lorraine. Le chanteur Amir est en concert aux Arènes de Metz ce samedi 12 novembre à 20h. L'artiste, révélé par The Voice en 2014, a vendu plus de 600.000 albums et est l'interprète de plusieurs tubes tels «J'ai cherché» ou «On dirait». Les billets sont en vente ici.

• Le Festival du film italien de Villerupt touche à sa fin, les dernières projections ont lieu ce week-end. Le palmarès de cette 45e édition a été dévoilé jeudi soir. L'Amilcar du jury a été décerné au film Amanda, de Carolina Cavalli. Le programme et les horaires des dernières séances sont disponibles sur le site du festival.

• Le festival franco-allemand Loostik, dédié à la jeunesse et entamé le 7 novembre, se termine ce dimanche. Il s'agit de spectacles, de projections de films et d'ateliers qui ont lieu à Forbach, mais aussi de l'autre côté de la frontière, à Sarrebruck. Le détail de la manifestation est à retrouver sur le site internet loostik.eu.

En Allemagne

• La ville de Sankt-Ingbert, près de Sarrebruck, accueille ce week-end l'Internationaler Gourmet Markt, dans l'ancienne aciérie reconvertie en lieu d'exposition et de fête. C'est un rendez-vous incontournable pour les gastronomes, et il sera rehaussé cette année par la présence de Christian Rach. Chef étoilé originaire de Sankt-Ingbert, il est aussi connu des téléspectateurs de RTL (Allemagne) pour sa participation à différentes émissions culinaires.

• L'office de tourisme Felsenland Südeifel propose, ce samedi en soirée, une randonnée aux flambeaux de 2h30 à travers la Teufelsschlucht, la «gorge du diable». Le départ aura lieu à Ernzen, tout près d'Echternach. Il est recommandé d'être bien équipé pour cette balade, dont le prix est de 12,90 euros. Tous les détails pratiques sont disponibles sur le site felsenland-suedeifel.de.



