Des pierres précieuses et du théâtre d'improvisation au Luxembourg, un salon de la BD en Moselle, des Legos à foison en Rhénanie-Palatinat: voici nos idées de sorties du week-end en Grande Région.

Grande Région 3 min.

Nos idées de sorties

Notre sélection du week-end en Grande Région

Pascal MITTELBERGER Des pierres précieuses et du théâtre d'improvisation au Luxembourg, un salon de la BD en Moselle, des Legos à foison en Rhénanie-Palatinat: voici nos idées de sorties du week-end en Grande Région.

Au Luxembourg

• Des pierres précieuses, des cristaux, des bijoux, des fossiles, des morceaux de météorites: LuxExpo The Box accueille la 34e édition de Mineral Expo tout ce week-end, de 10h à 18h. 90 exposants sont au rendez-vous. L'entrée est fixée à 10 euros, elle est gratuite pour les moins de 16 ans.

• La Fédération luxembourgeoise d'improvisation organise la 3e édition de son festival FLIRT. Ces performances théâtrales improvisées se déroulent au centre culturel CELO de Hesperange sur deux jours. Samedi, après un spectacle d'ouverture à 16h30, un match de gala opposera l'équipe de France à celle du groupement des improvisateurs professionnels du Luxembourg à 20h. Dimanche, tandis que le CELO ouvrira ses portes dès 14h, le point d'orgue sera le match des Trois frontières Luxembourg-Belgique-France à 18h.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

• Le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains abrite le Salon de la hi-fi et du home-cinéma samedi et dimanche, de 10h à 19h. Commerçants et représentants des plus grandes marques audio et vidéo seront présents durant les deux jours. L'entrée est libre.

• Les couples qui ont décidé de sauter le pas et préparent leur mariage peuvent se rendre ce week-end à LuxExpo The Box, où se déroule le Salon du mariage samedi et dimanche de 10h à 19h. Une soixantaine d'exposants seront présents pour proposer différentes prestations pour le grand jour. Des défilés sont programmés chaque jour à 11h30, 14h et 17h. L'entrée est fixée à 6 euros par adulte, elle est gratuite pour les enfants accompagnés des parents.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

En France

• Le 45e Festival du film italien de Villerupt se poursuit jusqu'au dimanche 13 novembre. Plus de 70 films transalpins sont à l'affiche, et quelque 300 séances sont programmées durant la quinzaine du festival. Tous les horaires et toutes les infos pratiques sont disponibles sur le site Internet festival-villerupt.com.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de instagram. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

• La salle Molitor de Hayange accueille un Salon du comics et de la BD samedi et dimanche de 10h à 18h. Les amateurs du genre y trouveront forcément leur compte, et ils pourront également rencontrer des autrices et des auteurs. Les cosplayeurs sont aussi les bienvenus durant les deux jours. L'entrée est gratuite.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

• L'artisanat sera à l'honneur ce dimanche au centre socio-culturel Le Diapason à Uckange. Des créateurs, des artisans d'art seront présents de 10h à 18h, représentant des métiers aussi variés que la mode, la gastronomie, l'art, la décoration... Pour compléter ce programme, des stands dédiés aux Lego, à Star Wars et aux engins de chantier radiocommandés sont également annoncés.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

• La Fête de la bière et de la choucroute se termine dimanche soir sous les chapiteaux installés sur la place de la République à Metz. Il reste donc ce week-end pour trinquer, dès 11h30 et jusqu'à 1h du matin.

En Allemagne et en Belgique • Bernkastel-Kues, en Rhénanie-Palatinat, à 50 km de Trèves, sera le paradis du Lego ce week-end. Le Kloster Machern accueille, samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h à 17h, une grande exposition et une bourse aux petites briques mondialement connues. L'entrée est de 5 euros pour un adulte, 3 euros pour les enfants de 6 à 12 ans.

• Les fans de jeux vidéo à l'ancienne ont rendez-vous ce samedi, de 11h à 18h, à la Hermann-Neuberger Halle de Völklingen, en Sarre, pour une convention Retro gaming avec, notamment, une bourse d'échanges de jeux vidéo, de consoles, de BD, de figurines... • La Maison de la culture d'Arlon accueille une journée autour des jeux de société ce dimanche, de 10h à 18h. Elle est organisée par la boutique spécialisée Le Canard Paon. Des jeux d'ambiance, de stratégie, d'enquête, d'adresse, de 3 à 99 ans, seront à tester. L'entrée est gratuite.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.