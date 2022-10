Notre sélection du week-end en Grande Région

Une foire aux disques, une bourse d'échange de trains miniatures, des animations effrayantes pour Halloween ou encore le Festival du film italien de Villerupt: le week-end est riche dans la Grande Région.

Au Luxembourg

• Dimanche, de 10h à 18h, les Rotondes, dans la capitale, seront le paradis des fans et collectionneurs de disques en tout genre. Plus d'une cinquantaine de disquaires de France, de Belgique, d'Allemagne et des Pays-Bas proposeront leurs bacs remplis de disques vinyles et de CD, mais aussi d'une importante sélection de DVD, de disques Blu-ray et de platines. L'entrée est libre.

• Halloween oblige, le centre culturel de l'abbaye de Neimënster propose une après-midi pleine de frissons pour les enfants à partir de 3 ans ce dimanche 30 octobre à partir de 13h30, avec de multiples animations, des spectacles, des ateliers. L'entrée à plein tarif est de 15 euros, le tarif réduit est à 6 euros. Ce sera gratuit à partir du 3e enfant pour les familles nombreuses.

• Samedi et dimanche, de 10h à 18h, les passionnés de véhicules anciens ont rendez-vous à LuxExpo The Box, au Kirchberg, pour le rassemblement Autojumble organisé par l'ASBL Lëtzebuerger Oldtimer Federatioun. Une multitude de véhicules de tout genre seront exposés, des vendeurs de pièces détachées, de littérature spécialisée et de miniatures seront présents. Entrée: 9 euros, pass deux jours à 12 euros, gratuit pour les moins de 12 ans.

• Dimanche, de 10h à 16h, le centre de loisir Norbert-Melcher de Steinsel accueille la 30e Bourse internationale d'échange de trains miniatures de l'ASBL Module-Club Luxembourg. Les passionnés devraient y trouver de quoi enrichir leur collection. Entrée: 4 euros, gratuit pour les moins de 12 ans.

En Lorraine

• Le 45e Festival du film italien de Villerupt a démarré ce vendredi 28 octobre. Jusqu'au 13 novembre, 80 films sont à l'affiche, projetés au cours de quelque 300 séances. Tous les détails sont à retrouver sur le site du festival. À noter que le cinéma Starlight CNA de Dudelange et la Kulturfabrik d'Esch-sur-Alzette font partie des lieux de projection.

• Une multitude d'animations sur la thématique d'Halloween sont organisées, notamment à travers le département de la Moselle. Nos confrères de France Bleu Lorraine Nord ont créé une carte interactive avec tous les rendez-vous au programme, le lien est ici.

• A Saint-Avold, la salle Agora accueille son premier Salon du geek. Au programme: brocante geek, présence de cosplayers, ou encore tournois de jeux vidéo (Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros, FIFA 23)... L'entrée est libre, samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h.

En Sarre et Rhénanie

• A Trèves, l'événement Trier Unterwelten a démarré ce vendredi 28 octobre, pour durer jusqu'au 19 novembre. Il s'agit d'une succession de rendez-vous mêlant théâtre, gastronomie, expositions, musique, dans les caves et catacombes de la ville. Le programme complet est disponible sur le site web du festival.

• En Sarre, à Gersheim, la saison culturelle du parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim touche à sa fin. Ce samedi 29 octobre, de 14h à 21h, une grande fête est organisée, avec des ateliers ludiques pour petits et grands, des animations musicales, des exposants. Le détail de la manifestation est à retrouver ici.

En Wallonie

• Deux événements ont retenu notre attention, à Arlon. Le premier samedi après-midi à l'espace shopping Hydrion, où les enfants pourront fêter Halloween en venant déguisés. Quatre parades de personnages terrifiants sont notamment programmées à 13h00, 14h15, 15h30, 16h45. Différentes animations seront également proposées tout au long de l'après-midi.

Le second rendez-vous, culturel, se déroule au Palais à partir de ce samedi, jusqu'au 13 novembre. Il s'agit d'une exposition de photographies dans le cadre du Festival international nature Namur (Finn).

