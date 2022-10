Des jeux, des sorcières, des bières: voici quelques-unes de nos pistes pour vous occuper et vous divertir ce week-end en Grande Région.

Notre sélection du week-end en Grande Région

Au Luxembourg

• Le royaume du jeu est à retrouver aux Rotondes, à côté de la gare à Luxembourg-Ville, ce samedi à partir de 14h et ce dimanche dès 12h. La manifestation s'appelle Game On - Lëtzebuerg spillt!, et fait la part belle aux jeux de société et aux jeux vidéo, qu'ils soient nouveaux ou anciens. «Le samedi après-midi et le dimanche sont dédiés aux jeux familiaux tandis que le samedi soir, l’esprit compétitif des participants prendra le dessus lors de nombreux tournois et du pub quiz», indiquent les organisateurs. L'entrée est gratuite. Et le programme complet, c'est par ici.

• Ce dimanche, la commune de Schengen donne rendez-vous pour sa traditionnelle «Hunnefeier», la fête du coq, qui, historiquement, marque la fin des vendanges. De multiples animations de rues rythmeront la journée. Au programme également: un marché aux puces et d'artisanat avec plus de 100 stands, des manèges pour les enfants et, évidemment, la dégustation des «Fiederwäissen» et «Fiederrouden» locaux pour avoir une première idée du nouveau millésime. Infos sur le site du syndicat d'initiative de Schengen.

• Toujours dimanche, le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains sera le temple des collectionneurs des monnaies, de billets, de cartes postales, de timbres ou encore de capsules. La manifestation est organisée, de 9h à 16h, par le Cercle numismatique du Grand-Duché du Luxembourg. L'entrée est de 3 euros, elle est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.



• Le festival CinEast se poursuit quant à lui, avec différents lieux de projection au Luxembourg. Tous les détails de ce festival européen du film d'Europe centrale et de l'Est sont disponibles sur le site de l'événement.

En France

• Ce samedi, Rodemack est envahi par des sorcières et sorciers, dès 10h et jusqu'à minuit. La Fête de la Sorcière propose des spectacles, des animations, des déambulations et bien d'autres activités encore, pour petits et grands, à travers le village. Sans oublier des tavernes pour se restaurer.

• Entamée le week-end dernier, la Fête de la Science se poursuit. En particulier, le Parc du haut-fourneau U4 de Uckange devient, ce dimanche après-midi de 14h à 18h30, un laboratoire à ciel ouvert. Il y aura des ateliers, des expositions, des conférences, des démonstrations, des spectacles, et tout est gratuit.

• Toujours à l'affiche également en Lorraine, il y a le Festival du film arabe de Fameck qui se termine ce dimanche 16 octobre en présence du cinéaste belge Luc Dardenne; et aussi le festival musical Nancy Jazz Pulsations, qui se termine ce samedi.

En Belgique

• Les amateurs de bières artisanales ont rendez-vous à Marbehan, entre Arlon et Libramont, pour le festival Brassigaume. Vingt-huit brasseurs seront présents, dont les Luxembourgeois de Bare Brewing, samedi de 14h à 23h et dimanche de 11h à 20h. Le tarif du verre de la manifestation est de 4 euros, et la dégustation est fixée à 2 euros. Attention, petit détail qui a son importance: seuls les paiements en espèces sont acceptés. Plus d'infos sur le site brassigaume.be.

En Allemagne • Ce week-end, Schmelz, commune située entre Merzig et Sarrebruck, vit à l'heure des chevaliers. Pour la première fois, un marché du Moyen Age se déroule au lieu-dit Bettinger Mühle, transformé en véritable village médiéval. Des artisans présenteront leurs métiers traditionnels, et des jongleurs, danseurs et musiciens animeront le week-end. Les détails pratiques et tarifs d'entrée sont disponibles sur le site de la commune de Schmelz. • Autre première, juste à côté de Schmelz, et qui pourrait intéresser les musiciens. A Eppelborn est organisée une foire de la batterie et des tambours. De nombreuses manufactures de toute l'Allemagne présentent, ce samedi à partir de 10h, leurs produits fabriqués avec passion et à la main. Un concert est programmé en soirée. Plus d'infos sur le site de l'organisateur.

