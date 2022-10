Passer la nuit dans un musée, un apéritif autour de bières artisanales ou encore une soirée avec Deep Purple, c'est possible ce week-end en Grande Région. Voici nos idées de sorties.

Nos idées de sorties

Notre sélection du week-end en Grande Région

Au Luxembourg

• Ce samedi 8 octobre se déroule la 21e Nuit des musées, dans sept établissements culturels de la capitale. De 17h jusqu'à 1h du matin, des visites spéciales et parfois décalées, des ateliers, des performances musicales et plein d'autres surprises sont au programme à la Villa Vauban, au Casino, au Lëtzebuerg City Museum, au musée national d'histoire et d'art, au musée national d'histoire naturelle, au musée Dräi Eechelen et au Mudam. Tous les détails sont à retrouver sur le site dédié à la Nuit des musées.

• Toujours à Luxembourg-Ville, deux événements grand public, et complémentaires, ont lieu ce week-end à LuxExpo. D'un côté, Klima Expo, le salon national dédié aux solutions climatiques; de l'autre, Home Expo, le salon du logement, de la construction, de la rénovation, de l’ameublement et de la décoration. Les renseignements sur ces deux manifestations sont disponibles via le site thebox.lu, en cliquant ensuite sur l'événement voulu.

• Attention, légendes du rock en approche à Esch-sur-Alzette! Ce dimanche soir, Deep Purple sera sur la scène de la Rockhal. Le concert initialement programmé le 10 octobre 2020 va enfin avoir lieu. Ian Gillan au micro, Ian Paice à la batterie, idéal pour passer une soirée parfaite dans l'esprit des 70's. Il reste encore des places debout, au prix de 59,30 euros, via le site de L'Atelier.

En Lorraine

L'Algérie à l'honneur du Festival du film arabe de Fameck Le festival mosellan célèbre cette année sa 33e édition, au long de laquelle l'Algérie contemporaine sera célébrée à travers neuf long-métrages.

• A Fameck, le 32e Festival du film arabe a démarré ce jeudi, et se poursuit jusqu'au 17 octobre. Plus de 40 œuvres, en lice dans différentes catégoriers, sont diffusées lors de 110 projections. La réalisatrice algérienne Mounia Meddour est la présidente du jury des longs-métrages cette année. Le cinéaste belge Luc Dardenne sera l'invité d'honne du festival le dimanche 16 octobre. Le programme complet est disponible sur le site festival-fameck.com.

• Les bières artisanales sont redevenues tendance, et elles sont à l'honneur au Metz Beer Fest, festival international de craft beer. Près d'une trentaine de brasseurs, venus de 13 pays différents, accueillent le public à l'espace Bliiida. Le tarif d'entrée est de 7 euros pour un jour et comprend le verre officiel du festival, dans lequel se font les dégustations. Pour celles-ci, un système de jetons payants (12 euros les dix) est mis en place. Des bars de la ville participent aussi à la manifestation. Toutes les infos sur le site de Metz Beer Fest.

• Pédagogique, ludique et tout public, la Fête de la science a débuté ce vendredi 7 octobre en France, où elle se tient pendant dix jours. Les animations sont nombreux, par exemple à Metz où pas moins de 58 rendez-vous sont recensés. Pour s'y retrouver, il suffit de se rendre sur le site internet de la Fête de la science et de taper un événement, une ville ou une région dans le moteur de recherche.

• Nous l'avions déjà évoqué dans notre sélection le week-end dernier: la Foire internationale de Metz et le festival Nancy Jazz Pulsations se poursuivent.

Au Luxembourg Belge et en Sarre

• Si vous souhaitez tomber dans les pommes, rendez-vous dimanche de 9h à 18h à Rachecourt, tout près de Messancy, pour une grande foire artisanale où se mêlent produits du terroir, marché de la pomme et de ses dérivés, ainsi que des stands didactiques et des animations de rue. De 9h à 18h: sous chapiteau chauffé et dans la rue!

• Les amateurs de véhicules anciens auront certainement des étoiles plein les yeux s'ils se rendent samedi ou dimanche à Linslerhof, entre Sarrelouis et Völklingen et tout près de la frontière française, où se déroule les Saarländische ADAC Oldtimertage. L'entrée est de trois euros pour les adultes. Elle est gratuite pour les moins de 18 ans et les personnes venant avec une Oldtimer. Toutes les infos sur le site de la manifestation.

