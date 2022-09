Dix événements à découvrir, en famille ou entre amis, ce week-end au Luxembourg, en Lorraine, en Wallonie et en Sarre.

Notre sélection du week-end en Grande Région

Pascal MITTELBERGER Dix événements à découvrir, en famille ou entre amis, ce week-end au Luxembourg, en Lorraine, en Wallonie et en Sarre.

Au Luxembourg

• Après la France le week-end dernier, c'est au tour du Luxembourg de profiter des Journées européennes du patrimoine pour dévoiler au public des endroits d'ordinaire inaccessibles ou, tout simplement, faire redécouvrir quelques trésors de l'histoire du Grand-Duché. 35 lieux et rendez-vous sont au programme, à partir de ce week-end jusqu'au dimanche 2 octobre. Tous les détails sont disponibles sur journeesdupatrimoine.lu.

• Ce samedi 24 septembre, à partir de 14h, la jeune scène luxembourgeoise donne rendez-vous aux Rotondes de Bonnevoie pour la 15e édition du festival On Stéitsch. De nombreux jeunes artistes du Grand-Duché se succéderont sur scène pour des prestations musicales, chorégraphiques. Pas de jugement, seulement un terrain d'expression, pour le plaisir de tous. Le programme est à retrouver sur onsteitsch.lu.



• Le Minett Park de Fond-de-Gras accueille, samedi et dimanche, une convention Steampunk, comprenez un rassemblement de fans de l'esthétique de l'époque victorienne (XIXe siècle) adaptée au monde contemporain. Un véritable spectacle vivant ! Des concerts et de nombreuses animations sont au programme, toutes les informations peuvent être consultées sur le site anno1900.lu.

En France • Quelques-uns des meilleurs joueurs mondiaux sont présents au Moselle Open de tennis, aux Arènes de Metz. Les demi-finales se disputent ce samedi, la finale est programmée dimanche après-midi. Il reste encore des places, les réservations sont possibles sur le site du Moselle Open, où vous pouvez également consulter le détail des rencontres. • Dimanche 25 septembre, Audun-le-Roman, dans le Pays-Haut, au sud d'Esch-sur-Alzette, accueille un marché du terroir réunissant des producteurs de charcuteries, de fromages, de vins, de fruits et légumes, de bières artisanales... La fête se déroulera de 9h à 16h et sera rythmée par toute une série d'animations pour petits et grandes, et de concerts. • En mal de sensations fortes depuis la fin de la Schueberfouer ? Alors direction le champ de foire de Thionville, où se déroule jusqu'à ce dimanche la fête foraine d'automne.

En Belgique

• Nostalgique des soirées disco ? Fan des années 80 ou 90 ? Le rendez-vous incontournable de ce week-end a lieu à Marbehan, petit village entre Arlon et Libramont. La 17e édition du festival Marbeland s'y déroule encore ce samedi 24 septembre. A l'affiche, Philippe Lafontaine et son tube «Coeur de Loup», Alec Mansion (Léopold Nord & Vous, avec le tube «C'est l'amour»), DJ Boris et sa fameuse «Soirée Disco», ou encore, last but not least, Patrick Hernandez ! Tarif d'entrée : 25 euros.

• A Arlon, ce week-end sera rythmé par la Lux Fashion Week. L'événement met en lumière le savoir-faire des créateurs de la province de Luxembourg. Ils seront présents avec leur collection au Palais. Durant le week-end, le public sera également invité à retrouver le savoir-faire des artisans de la province de Luxembourg à l'occasion du Lux Fashion Store.

En Sarre • En Allemagne, l'heure est aux traditionnelles Oktoberfest. Merzig ne déroge pas à la règle, la 66e édition de la Merziger Oktoberfestwoche s'ouvre ce week-end dans et autour de la salle polyvalente de la ville. La fête et les animations s'étalent jusqu'au lundi 3 octobre. De nombreux concerts sont prévus et, bien sûr, la bière va couler à flot. Le programme complet et les tarifs sont consultables sur le site de la Ville de Merzig. • On parlait des tubes des années 80 un peu plus haut... On ne sait pas si la «Boule de flipper» de Corinne Charby résonnera dans la Kulturhalle Völklingen-Wehrden, mais les fans de flipper seront, eux, assurément au rendez-vous de cette exposition qui, pendant deux jours, rassemble des dizaines de modèles, des flippers mécaniques des années 60 à ceux d'aujourd'hui.

