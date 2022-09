Des expositions de belles anciennes au Luxembourg, un festival des littératures de genre à Hettange-Grande, du pain et des jeux à Trèves : voici nos choix de sorties pour ce week-end des 17 et 18 septembre.

Nos idées de sorties

Notre sélection du week-end en Grande Région

Au Luxembourg

• Depuis ce vendredi 16 septembre se déroule la Semaine européenne de la mobilité. Seize communes du Grand-Duché, dont la capitale, y participent en proposant différentes animations, souvent ludiques et gratuites, par exemple des randonnées à vélo. A Bettembourg est également prévu, ce samedi, un marché aux vélos d'occasion. Le programme complet des activités, commune par commune, est disponible sur le site mobiliteitswoch.lu.

• Au Kirchberg, Luxexpo The Box accueille deux événements. Dans le hall 2, on retrouve le Salon du vintage qui rend hommage, cette année, au septième art, à travers la mise en scène de pièces iconiques de mode et de mobilier vues dans les grands classiques du cinéma (entrée : 5 euros). Dans le hall 3 se déroule la 5e édition du Salon international de d'art contemporain. Plus de 200 artistes sont présents et quelque 3.000 œuvres sont exposées et à la vente (entrée : 10 euros). Infos sur le site de Luxexpo The Box.

• Si vous êtes fan de belles mécaniques et plutôt nostalgiques, vous pouvez retrouver, à travers tout le Grand-Duché samedi et dimanche, des animations du Oldtimerday Luxembourg : des expositions de modèles anciens (autos, motos, camions...), des portes ouvertes dans des garages spécialisés dans la restauration de véhicules. La manifestation est organisée par la Letzebuerger Oldtimer Federatioun et le programme complet est disponible sur son site Internet.

• La période des fêtes viticoles se poursuit. Ce week-end, c'est au tour de la commune de Wormeldange d'organiser la 21e édition du Riesling Open. Après l'intronisation, ce vendredi, de la Reine du Riesling 2022, prénommée Céline, les journées de samedi et dimanche seront rythmées par les portes ouvertes et les dégustations dans les différentes caves de la commune.

En France

• Après la Belgique le week-end passé et avant le Luxembourg le week-end prochain, la France organise les Journées européennes du patrimoine (JEP) samedi et dimanche. L'accès à de nombreux musées est gratuit et des endroits d'ordinaire interdits au public ouvrent leurs portes l'espace de quelques heures. A Metz, ce sera par exemple le cas du palais du Gouverneur. Plus près de la frontière luxembourgeoise, le château de Preisch propose aussi une visite guidée de ses parties privatives. L'ensemble du programme des JEP 2022 est disponible sur le site Internet dédié à la manifestation.

• Si vous avez envie de frissonner, rendez-vous à Hettange-Grande, à quelques kilomètres du Grand-Duché, pour le festival Etrange Grande qui met en lumière les littératures de genre : science-fiction, fantasy, fantastique, polar, horreur, romance... L'entrée est gratuite samedi comme dimanche, des auteurs sont présents, un concours Cosplay est organisé et différents ateliers sont proposés. Toutes les infos sont sur le site etrange-grande.fr.

En Allemagne

• Trèves replonge dans son histoire antique samedi et dimanche, avec la Fête romaine dans l'enceinte des thermes impériaux (Kaiserthermen). De multiples animations sont au programme : marché antique, combats de gladiateurs ou encore démonstration de légionnaires romains. L'entrée est de 6 euros par adulte et de 3 euros par enfant et adolescent jusqu'à 18 ans. Tout le programme de la Römerfest 2022 est disponible ici.

• A Sarrelouis, place au Street Food Festival. Il aurait dû avoir lieu le week-end dernier mais a été reporté, en raison de la météo, à ce samedi et ce dimanche. 35 stands de restauration du monde entier attendent les visiteurs.

En Belgique

• La commune de Houffalize, près de Wincrange, accueille son 10e Festival de la marionnette ce week-end. Treize spectacles gratuits sont au programme, lors d'une trentaine de représentations au total, toutes en intérieur. Une grande parade de marionnettes est prévue dimanche après-midi.

• C'est la période du brame du cerf. Et en province de Luxembourg, c'est un rendez-vous incontournable. Différentes sorties sont proposées ce week-end, à Virton ou encore Herbeumont. Le site du tourisme du Luxembourg belge recense les différentes sorties.

