«Notre avenir, c'est le Luxembourg»

A l'occasion de la rentrée politique, Michel Paquet, président de la communauté de communes de Cattenom et environs, liste les projets de son territoire. Evidemment, les sujets liés au Luxembourg voisin sont nombreux. Tout comme les appels du pied.

A l'occasion de la rentrée politique, Michel Paquet, président de la communauté de communes de Cattenom et environs, liste les projets de son territoire. Evidemment, les sujets liés au Luxembourg voisin sont nombreux. Tout comme les appels du pied.

1 La centrale nucléaire de Cattenom Copier le lien Photo : Pierre Matgé La centrale nucléaire de Cattenom.

Qu'on le veuille ou non, c'est un peu l'emblème du territoire. Avec ses quatre énormes cheminées, la centrale nucléaire de Cattenom est visible à des kilomètres à la ronde. Pour la communauté de communes, elle représente une source de revenus et synonyme d'emplois. Pas négligeable en milieu rural.

Michel Paquet, président de l'intercommunalité, est évidemment en lien régulier avec les responsables de la centrale, objet de tant de méfiance et de critiques au Luxembourg. «Le nucléaire est la moins pire des solutions, martèle-t-il, mais la question des déchets doit absolument être réglée.»

L'ASN approuve la stratégie de contrôle de corrosion d'EDF L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a validé mercredi la stratégie de contrôle d'EDF concernant les problèmes de corrosion rencontrés sur certains réacteurs de son parc français, dont Cattenom.

Pour autant, l'élu, loin d'avoir sa langue dans sa poche, ne voit pas l'avenir en «tout électrique». «J'ai l'impression que nous sommes embrigadés dans un système de lobbying, qu'on veut nous convaincre que c'est la solution du futur. Le gouvernement demande même aux collectivités de faire des investissements en ce sens. Mais est-ce vraiment vertueux ?», interroge celui qui est aussi maire de Zoufftgen, prenant l'exemple des matériaux nécessaires pour une batterie.

Michel Paquet croit plutôt en l'avenir d'une autre énergie. «Il faut se poser, réfléchir. Et aller vers l'hydrogène, comme le Luxembourg.»

2 Un réseau de bus gratuit Copier le lien Photo : LW Des lignes de bus transfrontalières existent déjà.

Michel Paquet a déjà exposé le projet dans un précédent article, à la fin du mois d'août. Il souhaite mettre en place, sur le territoire de la communauté de communes, un réseau de bus gratuit. Au niveau politique, le président est bien décidé à quitter le syndicat de transport de la zone urbaine de Thionville, qui ne répond pas à ses attentes en matière de mobilité.

Au niveau technique, «nous allons démarrer notre projet avec une voie dédiée aux bus sur la route entre Hettange-Grande et Frisange, jusqu'au P+R. C'est la première étape, les relevés des géomètres sont en cours.» Ce système de voies dédiées est essentiel pour l'élu. «C'est bien beau de dire aux frontaliers de prendre le bus, mais si le bus n'avance pas à cause des bouchons...»

Nous avons fléché 30 millions d'euros d'investissement sur les dix prochaines années pour notre programme de mobilité. Michel Paquet

Le projet, d'envergure, est mené avec le soutien du conseil départemental de la Moselle. Outre le tronçon vers Frisange, il est aussi prévu d'aménager celui entre Cattenom et Mondorf, et Volmerange et Dudelange. «Il y aurait ces trois grands axes, vers lesquels convergeraient d'autres lignes, plus petites, depuis les différents villages. Pas besoin de bus de 50 places, des minibus pourraient suffire», imagine Michel Paquet.

L'aspect financier ne semble pas être un frein pour le président de l'intercommunalité. «Nous avons dégagé 30 millions d'euros d'investissement sur les dix prochaines années pour notre programme de mobilité, qui comprend aussi notre réseau de pistes cyclables». Et concernant sa volonté d'un réseau de bus gratuit, comme au Luxembourg, «s'il faut mettre deux à trois millions d'euros de fonctionnement pour cela, on peut le faire».

3 Réduire le trafic routier sur le territoire Copier le lien Photo : LW Le P+R de Roussy-le-Village.

Chaque jour, des dizaines de milliers de véhicules traversent le territoire de la communauté de communes de Cattenom et environs, sur l'A31 ou sur les axes secondaires en direction du Grand-Duché. «Aujourd'hui, tout est saturé.» Alors que le nombre de travailleurs frontaliers est appelé à, encore, augmenter, Michel Paquet veut développer une idée pour endiguer le phénomène.

Le P+R de Frisange verra sa capacité augmenter à 750 places Afin de pallier l'augmentation du trafic vers le Luxembourg, la capacité du P+R de Frisange va être revue à la hausse.

A l'heure actuelle, des P+R existent à la frontière, par exemple à Frisange, Dudelange ou Volmerange. Pour réduire le trafic routier sur le territoire de son intercommunalité, Michel Paquet estime que de tels équipements doivent être construits à l'entrée du territoire, en venant de Metz. Les travailleurs frontaliers pourraient alors emprunter le réseau de bus vers le Luxembourg, gratuit donc.

Un premier exemple de ce type existe d'ailleurs, pas tout à fait dès l'entrée de l'intercommunalité mais à Roussy-le-Village, avec un P+R d'une capacité de 200 places. «Il monte en puissance. A son lancement en début d'année, il y avait une vingtaine de véhicules. Aujourd'hui, il y en a une soixantaine.» Une ligne RGTR, gratuite, y passe. Il s'agit d'une expérimentation. «Elle auraient dû s'arrêter fin juillet mais se poursuit. Nous devons revoir le ministre Bausch à ce sujet.»

4 Un équilibre en urbanisme et ruralité Copier le lien DR Le territoire de la communauté de communes de Cattenom et environs.

Avec la proximité directe du Luxembourg, la pression immobilière est évidemment forte sur le territoire de la communauté de communes, qui veut dans le même temps préserver son caractère rural. L'arrivée de nouveaux travailleurs frontaliers devrait continuer d'alimenter cette problématique.

Dans les dix années à venir, 130 hectares pourraient être ouverts à la construction. Michel Paquet

En France, l'urbanisation est notamment contrainte par les schémas de cohérence territoriaux, qui fixent les lignes directrices, notamment pour les zones pouvant accueillir de nouvelles constructions. «Dans les dix années à venir, 130 hectares pourraient être ouverts à la construction», précise Michel Paquet.

Mais ce n'est pas un hasard si l'élu utilise le conditionnel. Le développement urbain est du ressort des communes sur le territoire de l'intercommunalité. Toutes souhaiteront-elles de nouvelles constructions ? Rien n'est moins sûr.

5 Des échanges plus directs avec le Luxembourg Copier le lien Photo : Pascal Mittelberger La frontière franco-luxembourgeoise, entre Evrange et Frisange.

C'est un spécificité que le président Michel Paquet se plaît à rappeler : la communauté de communes de Cattenom et environs est l'intercommunalité française qui dispose de la plus longue frontière avec le Grand-Duché du Luxembourg. Et d'ailleurs, l'élu le dit tout de go : «Notre avenir, c'est le Luxembourg».

Il faut que le Luxembourg s'adresse directement aux collectivités de proximité comme la nôtre. Michel Paquet

Mais il regrette tout de même des échanges qu'ils n'estiment pas assez directs avec le pays voisin, et qui se font plus souvent de gouvernement à gouvernement. «Il faut que nous soyons davantage visibles, que le Luxembourg s'adresse directement aux collectivités de proximité comme la nôtre. Peut-être que le Luxembourg nous aime moins avec cause des quatre grandes cheminées qu'il voit depuis chez lui, mais nous sommes un partenaire fiable.»

L'agglomération des 3 frontières mise sur la mobilité douce Engagé en 2017 dans le cadre d'un projet transfrontalier et européen, l'aménagement d'un réseau de pistes cyclables en site propre à la frontière entre Luxembourg, France et Belgique touche à sa fin. Six gares sont ainsi reliées.

Michel Paquet cite ainsi les exemples concrets du P+R de Roussy-le-Village, mais aussi de stations d'épuration transfrontalières à Dudelange ou Mondorf. Et il aimerait qu'une réflexion soit engagée sur le tourisme. «Parfois, j'ai l'impression que le Luxembourg est perdu dans les méandres de l'administration française. Pourtant, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels nous avons les compétences. Il n'y a pas toujours besoin d'échanger d'Etat à Etat, les relations peuvent parfois être plus simples», conclut-il.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.