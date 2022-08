Prendre de la hauteur, retourner au Moyen Age ou à l'époque gallo-romaine, concerts de rock ou de techno : voici notre sélection d'événements en Grande Région pour ce week-end.

Nos idées de sorties en Grande Région ce week-end

(pam avec m.m.) - Ce week-end prolongé du 15 août offre un bel éventail d'événements, à vivre en famille ou entre amis. Au programme au Luxembourg et dans les pays voisins : de l'histoire, de la musique ou encore des montgolfières.

Le Bastogne War Museum, la référence du tourisme de mémoire Avec une toute nouvelle extension de 2.500 m² inaugurée en juillet, le musée bastognard situé à deux pas du Luxembourg renforce un peu plus son statut d'incontournable dans la Grande Région.

Gladiateurs, chevaliers et soldats

• A Gravelotte, près de Metz en Moselle, on commémore samedi et dimanche, la fameuse bataille de la guerre de 1870. Durant ces deux jours, on peut visiter le musée mais aussi assister à des reconstitutions de batailles et participer à divers ateliers et activités, destinés notamment au jeune public.

Tarifs : 7€ par personne, 5€ en tarif réduit.

Infos : sur la page Facebook du musée de la Guerre de 1870 et de l'Annexion.

• A l'autre bout du département, au parc archéologique de Bliesbruck-Reinheim, près de Sarreguemines, a lieu Vita Romana samedi et dimanche. Un retour 2.000 ans en arrière, à l'époque gallo-romaine, avec des ateliers ludiques et pédagogiques, des combats de gladiateurs, des spectacles équestres et rapaces...

Tarifs : 7 €, 5,50 € en tarif réduit, gratuit pour les moins de 16 ans;

Infos : archeo57.com

• Direction la Wallonie et changement d'époque. La 35e fête médiévale à Bouillon, dans la cité de Godefroy de Bouillon (à 120 km de Luxembourg), signe son grand retour, après avoir été terrassée par le covid durant deux ans. L’occasion de vous (re)plonger dans l’ambiance du Moyen Age durant trois jours, du 13 au 15 août. Des dizaines d'artisans venus des quatre coins de l’Europe et proposant des produits médiévaux (hydromel, objets en cuir, costumes, ...) vous attendent, mais aussi des animations dans toute la ville ainsi qu’un campement médiéval. Ce dernier vous fera découvrir dix siècles d’histoire en compagnie des nobles, chevaliers, artisans,…

Accès gratuit aux animations en visite, à la visite du campement et aux marchés.

Infos : bouillonitiative.be

Festivals musicaux de l'été

• Au lac d'Echternach se déroule, depuis ce vendredi et jusqu'à dimanche, le e-Lake festival. Au programme : des concerts de hip-hop, de rock ou de pop, et des sets de DJ's sur deux scènes différentes à partir de 15h et jusqu'à 3h du matin.

L'entrée au festival est gratuite, et il y a un camping.

Infos : e-lake.lu

• Le Donkey Rock Festival, dans le petit village de Sélange (Messancy), revient ces 12, 13 et 14 août, après deux annulations pour cause de covid. Il fête cette année ses 15 ans, avec en tête d'affiche le groupe belge Ykons. Révélés avec Reflected » en 2019, Ykons est sans conteste l’une des nouvelles révélations belges. Ambiance conviviale assurée les trois jours du festival.

Préventes disponibles en ligne. Pass trois jours au prix de 35,99€ (prévente) ou 45 euros sur place.

Infos : donkeyrockfestival.com

• La renommée du Gaume Jazz Festival à Rossignol (Tintigny) n’est plus à faire. Il en est à sa 38e édition. Ces 12, 13 et 14 août, il accueille 120 artistes de 12 pays, avec 25 concerts, quatre créations et deux hommages à Toots Thielemans et Garret List. La philosophie de l’événement est d’être un projet de promotion, de création et de soutien au développement du jazz, particulièrement de la jeune scène belge et européenne.

Pass 3 jours disponibles en prévente au tarif de 70 euros/adulte et 35 euros pour les moins de 30 ans.

Infos : gaume-jazz.com

• A Püttlingen, en Sarre, a lieu ce samedi la dernière journée du festival Rocco Del Schlacko. Sur scène, on retrouvera notamment Casper, Kummer ou Flogging Molly.

Tarif : 54 €.

Infos : rocco-del-schlacko.de

Baptême de montgolfière à Maizières-lès-Metz

• Jusqu'au lundi 15 août, Maizières-lès-Metz accueille la 8e Montgolfiade organisée par le club Icare. Des baptêmes gratuits de montgolfières et d'hélicoptère sont possibles. Tout au long du week-end, de nombreux concerts et animations rythmeront l'événement en fin de journée et en soirée.

L'accès au site (parc de Brieux) est gratuit de 10h à 17h, 4€ à partir de 17h (gratuit pour les moins de 12 ans).

Infos : montgolfières-icare.fr

