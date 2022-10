Ce lundi soir, les monstres seront de sortie, comme chaque année au 31 octobre. Voici quelques idées pour frissonner de peur au Luxembourg et dans la Grande Région.

Ce 31 octobre

Nos idées de dernière minute pour fêter Halloween

(m. m. avec Madaleine QUEROS) - Fantômes, vampires, zombies,... Voici quelques-uns des monstres que vous risquez de croiser ce mardi soir si vous osez vous aventurer à l'extérieur en ce jour d'Halloween. Si certains choisiront de frissonner de peur devant un bon film d'horreur ce lundi soir, d'autres préféreront enfiler leur plus beau costume pour se plonger complètement dans l'ambiance effrayante de cette tradition américaine. Voici quelques idées de dernière minute si vous n'avez encore rien prévu pour ce soir ou pour les jours à venir, si vous voulez prolonger le plaisir...

Un marathon de films d'horreur au cinéma

Dès la tombée de la nuit ce mardi, venez vivre une expérience glaçante au Kinepolis Kirchberg et Kinepolis Belval, pour le marathon de l'horreur. Commencez la soirée avec «The Invitation», suivi de «Prey for the Devil» et terminez ce marathon exaltant avec «Lair». L'organisation promet de nombreuses surprises terrifiantes...

Randonnée effrayante à Beaufort

Passez une fête d'Halloween terrifiante en famille en jouant à vous faire peur en forêt... C'est ce que propose l’auberge de jeunesse de Beaufort ce 31 octobre à la tombée de la nuit. La balade en forêt s’achèvera autour d’un feu de camp avec un petit en-cas. Réservation obligatoire au (+352) 26 27 66 200. Tarifs (activités et snack compris): 25€ pour les enfants jusqu'à 12 ans, 27€ pour les adultes.

Attention, la randonnée n’est pas adaptée aux poussettes ni aux personnes à mobilité réduite et les chiens ne sont pas admis.

Soirée Halloween à l’Entrepôt à Arlon

Une soirée Halloween au son du heavy metal avec notamment, Flayed, Ardenne Heavy & Inscendium, un groupe de metal-rock luxembourgeois/belge fondé en 2020.

Le projet Flayed est né quant à lui début 2013 à l'initiative de Julien, le guitariste, qui, entouré de ses amis les plus proches, a donné naissance à un petit monstre du rock'n'roll. Les performances de Flayed ne passent jamais inaperçues.

Originaire de Bastogne en Belgique, «Ardenne Heavy» est un groupe de metal né d'une grande amitié entre quatre Ardennais qui sont tous tombés amoureux du heavy metal. Tickets disponibles à partir de 13,70€.

Une nocturne terrifiante au parc Walygator Grand Est

Le parc d'attractions de Maizières-lès-Metz propose ce 31 octobre une nuit pleine de frayeur et d'effroi. Vous pourrez profiter des meilleures attractions du parc jusqu'à 22h et avec de nombreuses surprises et animations sur le thème de la terreur.

Au menu entre autres de ce «Waloween»: accueil par d'étranges créatures sorties des abysses les plus profondes du parc, spectacles effrayants de l'Horror Circus, parade de l'horreur, labyrinthe spécial et feu d'artifice de l'enfer,... Frissons garantis!

Chacun est invité à venir déguisé au parc pour se plonger encore plus dans l'ambiance terrifiante d'Halloween.

Les animaux de la peur au zoo d'Amnéville

Pour la 2ème année consécutive, le zoo français, situé à 80km de Luxembourg, invite le public à (re)découvrir 5 espèces souvent liées à la peur: les chauves-souris, les serpents, les araignées, les loups et les chouettes nocturnes.

L’occasion d’apprivoiser vos peurs ou celles des enfants. Diverses activités (ateliers découvertes, jeu de piste, décoration de citrouilles,...) sont encadrées par les animateurs, le tout dans une ambiance de circonstance!

Les activités ont lieu toute cette semaine de vacances de Toussaint.

Europa-Park aux couleurs d'Halloween

Le parc allemand, situé près de Strasbourg, fait la part belle aux frissons et à l’horreur pour Halloween. Des tonnes de citrouilles, de pommes, d’épis de maïs, de chrysanthèmes et de bottes de paille constituent un époustouflant décor. Les vampires et esprits en tout genre déambuleront au cœur du parc pour l'occasion. La saison d'Halloween au parc convient pour toute la famille, y compris pour les enfants en bas âge.

A noter que les déguisements ne sont pas autorisés dans le parc. L'ambiance terrifiante est à découvrir jusqu'au 6 novembre, de 9 à 18h.

