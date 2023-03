Pour faire baisser le nombre de fumeurs au Luxembourg, la France et la Belgique sont des exemples à suivre. Mais pas l'Allemagne.

Lutte contre le tabagisme

Nombre de fumeurs, prix du paquet: coup d'oeil chez nos voisins

La semaine passée, en présentant les six mesures proposées par la Fondation Cancer pour arriver à la première génération sans tabac en 2040 au Luxembourg, sa directrice Lucienne Thommes faisait part de son inquiétude. Les chiffres du tabagisme au Grand-Duché interpellent, notamment chez les plus jeunes, et la responsable de la Fondation Cancer a comparé la situation du pays avec celle des voisins, notamment la France. Qu'en est-il exactement?

Au Luxembourg, plus d'un quart de la population de 16 ans et plus, soit 147.000 résidents, fume occasionnellement ou tous les jours. Selon la Fondation Cancer, cette proportion n'a jamais été aussi élevée depuis 20 ans. La part des fumeurs quotidiens atteint quant à elle 19%: la barre des 100.000 accros au tabac a été franchie en 2021.

En France, près d'un tiers des 18-75 ans fument, et un quart le font quotidiennement. En Belgique, 27% des personnes de plus de 15 ans sont consommatrices de cigarettes, et une personne sur cinq en «grille» au moins une tous les jours. Enfin, le bonnet d'âne de ce classement revient aux Allemands: fin 2022, 35,5% des personnes de 14 ans et plus fument occasionnellement ou quotidiennement. Soit 10% de plus que mi-2020 !

Les enquêtes de chaque pays Les chiffres publiés dans cet article proviennent d'études nationales.

• Luxembourg: l'étude Fondation Cancer/TNS Ilres publiée en mai 2022 (chiffres 2021) prend en compte la population de plus de 16 ans.

• France: le Baromètre Santé Publique France de 2021 (publié fin décembre 2022) retient la population de 18 à 75 ans.

• Belgique: l'enquête Tabac 2021 de la Fondation contre le Cancer/Ipsos retient un représentatif de 3.036 personnes de 15 ans et plus.

• Allemagne: l'enquête Debra (Deutsche Befragung zum Rachverhalten) est mise à jour tous les deux à trois mois et repose sur des personnes de 14 ans et plus.

Si le Luxembourg n'est donc pas le plus à blâmer concernant la proportion de fumeurs dans la population, c'est du côté des jeunes que se focalisent l'attention et l'inquiétude de Lucienne Thommes, de la Fondation Cancer. Effectivement, les statistiques ne lui donnent pas tort.

Pour la Fondation Cancer, ces 37% de personnes de 18 à 34 ans qui fument sont très alarmants puisqu’on voit une augmentation, sur 5 ans, de 68 % de fumeurs chez les jeunes de 18 à 24 ans et de 37 % chez les 25-34 ans. A noter que, dans le détail, plus de quatre hommes sur dix et plus de trois femmes sur dix âgés entre 18 et 34 ans fument au Luxembourg.

L'Allemagne épinglée pour son inaction

Parmi les trois pays frontaliers du Grand-Duché, c'est en Belgique qu'il y a le moins de jeunes fumeurs. La France a des chiffres légèrement plus élevés. Enfin, et encore une fois, c'est en Allemagne que la situation est la plus préoccupante, surtout chez les 18-24 ans.

Selon le Tobacco Control Scale, classement des pays selon l'efficacité des politiques anti-tabac qui y sont menées, l'Allemagne «accuse un fort retard dans la mise en place de politiques de lutte contre le tabagisme. (...) Aucune hausse de taxes sur les produits du tabac n'a véritablement été mise en place depuis 15 ans».

Le levier de la hausse des prix

Dans le classement 2021, l'Allemagne figure à la 34e place, sur 37 pays européens. La France est sur le podium, 3e, derrière l'Irlande et le Royaume-Uni, tandis que la Belgique est à la 10e place. Le Luxembourg n'affiche pas vraiment un classement flatteur: le Grand-Duché est 28e.

L'une des armes des États pour lutter contre le tabagisme et d'augmenter le prix des cigarettes, via les taxes. C'est surtout en activant ce levier que les chiffres ont baissé et que la situation s'est améliorée en France au cours des dix à 15 dernières années. D'ailleurs, la hausse des prix du tabac va se poursuivre dans l'Hexagone, puisque le paquet devrait atteindre 11 euros dans les prochains mois.

La hausse des prix est également érigée en mesure n°1 par la Fondation Cancer au Luxembourg. Mais elle se heurte à une réalité économique et à une problématique politique: en 2022, la vente de tabac a rapporté plus d'un milliard d'euros à l'Etat, soit 5% des recettes budgétaires.

