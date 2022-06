Suite à un accident peu avant Thionville sur l'A31 française, la circulation est bloquée en direction du sud à partir de la frontière luxembourgeoise, près de Bettembourg.

Depuis le Luxembourg

Neuf kilomètres de bouchons en direction de Thionville

Suite à un accident peu avant Thionville sur l'A31 française, la circulation est bloquée en direction du sud à partir de la frontière luxembourgeoise, près de Bettembourg.

Les frontaliers français devront prendre leur mal en patience pour rentrer. Suite à un accident peu avant Thionville sur l'A31 française, la circulation est bloquée en direction du sud à partir de la frontière luxembourgeoise, près de Bettembourg. Un autre accident s'est également produit sur l'autoroute A31 entre Dudelange et Zoufftgen selon les informations trafics de viamichelin. Les détails ne sont pas connus, les automobilistes dans le bouchon sont priés de former une voie de secours pour les véhicules d'intervention. Il est recommandé d'éviter l'autoroute. Plus d'informations à suivre.

Le trafic ralenti depuis Bettembourg en direction de Thionville sur l'A31. Photo: Capture Ecran via michelin

Notons que le télétravail sans limite de jours se termine ce jeudi 30 juin pour les travailleurs frontaliers. Les prochains jours risquent donc d'être de nouveau plus compliqués sur la route avec un trafic routier plus dense qu'avant la pandémie de covid.

