«Ne pas punir le Luxembourg qui teste beaucoup»

Alors que le Grand-Duché se retrouve placé par l'Allemagne, pour la deuxième fois en quelques semaines, sur la liste des pays à risque, Malu Dreyer, la ministre-présidente de Rhénanie-Palatinat, monte au créneau. Et plaide pour une meilleure prise en compte des particularités.

(Jmh avec dpa) - Depuis vendredi soir, l'Allemagne considère à nouveau officiellement le Grand-Duché comme un pays à risque pour la transmission du coronavirus. Prise sur base des recommandations de l'Institut Robert Koch qui a constaté que la barre des 50 cas pour 100.000 habitants avait été franchie, la décision est loin de satisfaire tout le monde. Outre les autorités luxembourgeoises, les responsables politiques des Länder limitrophes montent au créneau. Parmi eux, Malu Dreyer, ministre-présidente de Rhénanie-Palatinat.

Estimant que l'Allemagne «ne doit pas punir des pays comme le Luxembourg qui teste beaucoup», l'élue SPD plaide pour une meilleure prise en charge des particularités dans les comparaisons internationales. Car à ce jour, toutes les personnes qui se rendent au Grand-Duché en provenance de Rhénanie-Palatinat ou de Sarre doivent se mettre en quarantaine et en informer les autorités sanitaires locales, à l'exception des frontaliers, des déplacements pour raisons médicales ou pour la tenue d'examens. La quarantaine ne s'applique pas non plus aux voyages vers le Luxembourg d'une durée inférieure à 72 heures et aux personnes possédant un test au covid-19 négatif daté de moins de 48 heures avant leur entrée sur le territoire luxembourgeois.

«Nous devons tous faire face à cette nouvelle situation de manière responsable», a jugé lundi Tobias Hans (CDU), ministre-président de la Sarre, en précisant que «le gouvernement fédéral et les Länder discutent actuellement de la possibilité de faciliter davantage le trafic frontalier». Sans préciser toutefois les mesures envisagées. Pour rappel, la chancelière Angela Merkel plaide pour une approche prudente de la crise sanitaire, estimant que «si le virus ne s'arrête pas aux frontières nationales, cela constitue une différence de vivre à proximité d'une zone avec un taux d'infection élevé ou un taux d'infection bas».

Avec la reprise du nombre de nouvelles infections, le Luxembourg se retrouve placé sur une liste rouge aussi par l'Allemagne que par la Belgique ou la Suisse. Selon les dernières informations disponibles, ces mesures restrictives devraient rester en vigueur au moins jusqu'au 15 octobre.

Pour le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), le Luxembourg se trouve dans la catégorie des pays ayant une «situation «préoccupante», mais avec «un risque moyen de propagation du virus». Une catégorie au sein de laquelle figurent des pays comme la Belgique ou la France.

