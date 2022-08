En Moselle comme en province belge de Luxembourg, les feux de plein air sont désormais interdits, en raison de la sécheresse préoccupante que traverse la Grande Région.

Moselle et province de Luxembourg renforcent leurs mesures

En Moselle comme en province belge de Luxembourg, les feux de plein air sont désormais interdits, en raison de la sécheresse préoccupante que traverse la Grande Région.

Ces prochains jours, il ne s'agira pas d'allumer un barbecue en milieu naturel ou de programmer un feu d'artifice. L'épisode de sécheresse particulièrement intense qui touche actuellement la Grande Région a poussé le département français de la Moselle et la province belge de Luxembourg à prendre des mesures pour se prémunir de possibles départs de feu.

Ce mercredi 10 août, le préfet de la Moselle a décidé d'interdire plusieurs pratiques sur l'ensemble du département. Jugeant la situation de sécheresse du territoire «préoccupante», la préfecture souligne que de nombreux départs de feu ont été constatés.

De ce fait, les feux d'artifice, les feux de type bûcher, mais également les feux de camp ou les barbecues en milieu naturel sont désormais interdits. L'allumage de tout type de feux dans les massifs forestiers, boisements et plantations sont aussi à proscrire. Pas question non plus d'allumer sa cigarette et de fumer dans les massifs ou sur les voies qui les traversent. Sont par ailleurs interdits les lâchers de lanternes volantes.

La préfecture recommande aux citoyens mosellans de reporter tous leurs travaux, qu'ils soient agricoles ou forestiers, susceptibles d'engendrer des départs de feu. Quant aux témoins de ces derniers, il est demandé d'informer immédiatement les pompiers avec calme et précision au 112, 114 ou 18. Il est de plus conseillé de rechercher un abri en fuyant dos au feu, de respirer si possible à travers un linge humide, et de ne pas sortir de son véhicule si l'on se retrouve surpris par un front de flammes.

Feux d'artifice possibles en Belgique

La veille, mardi 9 août, le gouverneur de la province belge de Luxembourg faisant fonction, Olivier Dervaux, a pris une décision similaire pour son territoire. La sécheresse et les conditions météorologiques annoncées des prochains jours ont entraîné l'entrée en vigueur d'un arrêté interdisant les feux de plein air.

Échappent à cette interdiction les barbecues ou autres dispositifs prévus pour accueillir un feu dans un contexte privé et dans les aires de barbecue, mais également les feux de cuisson des camps de mouvement de jeunesse. Ils requièrent cependant la surveillance d'une personne majeure. Les feux d'artifice, eux, sont interdits, mais peuvent se tenir sur autorisation du bourgmestre.

