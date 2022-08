Ce jeudi matin, le ministre français de la Santé, François Braun, était en visite dans le nord de la Meurthe-et-Moselle et notamment à l'hôpital privé de Mont-Saint-Martin. Il a entre autres été question de la concurrence avec le Luxembourg.

Visite du ministre de la Santé François Braun

Mont-Saint-Martin souffre de la concurrence luxembourgeoise

Mélodie MOUZON Ce jeudi matin, le ministre français de la Santé, François Braun, était en visite dans le nord de la Meurthe-et-Moselle et notamment à l'hôpital privé de Mont-Saint-Martin. Il a entre autres été question de la concurrence avec le Luxembourg.

52 infirmiers et 37 aides-soignants. Voilà ce qui manque comme membres du personnel au sein de l'hôpital de Mont-Saint-Martin, dans le nord de la Meurthe-et-Moselle, à la frontière avec la Belgique et le Luxembourg. Cette pénurie est due en partie à la fuite des soignants vers le Grand-Duché, situé à trois kilomètres seulement de l'établissement hospitalier.

«Une infirmière belge au Luxembourg gagne trois fois plus» Afin d'éviter l'exode massif de ses infirmières vers le Grand-Duché, la province belge de Luxembourg relance une grande opération séduction. Une initiative suffisante ?

Le phénomène n'est certes pas nouveau, et est rencontré aussi en Belgique, mais il a été remis sur le tapis ce jeudi lors de la visite du ministre français de la Santé François Braun, originaire de la Moselle et lui-même médecin de formation, alors que les hôpitaux sont en crise en France.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Devant l'hôpital, des manifestants attendaient de pied ferme le ministre pour lui faire part de leurs revendications, comme « l’urgence de prendre soin des services publics, et notamment des hôpitaux », et de « redonner des moyens humains et financiers aux différents établissements, qui ne sont pas des entreprises ».

Le problème du recrutement a été soulevé durant la visite par la députée NUPES Martine Etienne, qui a rappelé que l'hôpital français ne pouvait pas rivaliser avec le Luxembourg, qui propose des salaires bien plus attractifs pour le personnel soignant.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Des services entiers formés en France

La députée a également rappelé que les hôpitaux luxembourgeois profitaient plus qu'il n'en faut des formations organisées en France. «Dans certains hôpitaux, des services entiers sont composés de professionnels formés en France», a indiqué une infirmière cadre à nos confrères de L'Essentiel.

La sénatrice Véronique Guillotin a évoqué durant cette visite du ministre de la Santé des projets de structures de formation transfrontalières. Une proposition qui a retenu l'attention du ministre, note Le Républicain Lorrain.

En attendant, l'hôpital de Mont-Saint-Martin essaie de mettre des initiatives en place pour retenir les soignants et éviter qu'ils ne passent la frontière, comme cette prime transfrontalière de quelques centaines d'euros par exemple.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.