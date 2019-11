A l'occasion des changements d'horaires prévus par la SNCB pour le 15 décembre, deux liaisons quotidiennes entre les deux capitales seront supprimées. En revanche, le prix de l'abonnement pour les frontaliers baissera dans le courant 2020.

Moins de trains pour relier Luxembourg à Bruxelles

Ce n'est pas en 2020 que la liaison ferroviaire Luxembourg - Bruxelles s'améliorera. En cause, la décision de la SNCB de supprimer deux trains quotidiens directs à compter du 15 décembre: ceux de 15h10 et de 21h10. Il ne restera ainsi plus que neuf trains directs par jour, au lieu de onze actuellement.

Cette annonce s'ajoute au report de l'amélioration du temps de parcours, annoncée à 2h37 pour 2023 - contre 3h38 actuellement, selon les propos tenus en juillet 2016 par les Premiers ministres Charles Michel et Xavier Bettel. Les dernières estimations évoquées par François Bellot, ministre fédéral belge de la Mobilité tablent sur l'horizon 2026-2027.

Selon les propos tenus vendredi à Aubange à l'occasion d’un colloque sur la mobilité transfrontalière, cette échéance devrait également être celle à laquelle le P+R de Viville doit voir le jour. De fait, même si le parking SNCB d'Arlon affiche pratiquement complet en permanence, le dossier n'est pas considéré comme prioritaire par la SNCB.



«Il n’est en effet pas question de faire ce P+R tant que les travaux de la ligne 162 Bruxelles-Luxembourg ne sont pas entièrement terminés», indique le ministre belge libéral, qui plaide pour moins d'arrêts entre les deux capitales.

Par contre, bonne nouvelle pour les travailleurs frontaliers belges usagers du train: ils payeront prochainement leur abonnement moins cher à destination du Grand-Duché. Christophe Reuter, chargé de direction au ministère de la Mobilité confirme dans La Meuse que «des négociations sont en cours à ce sujet», ajoutant chez nos confrères de Paperjam que «l'abonnement depuis Arlon diminuera de façon significative», sans toutefois préciser dans quelle mesure.



Vu la gratuité des transports en commun prévue au Luxembourg dès mars 2020, François Bellot, le ministre fédéral belge de la Mobilité craint en effet qu'un bon nombre de frontaliers belges au départ d'Arlon ne se ruent vers les gares de Kleinbettingen (première gare luxembourgeoise après la frontière) ou d’Athus (en Belgique, mais qui bénéficie du statut CFL) pour bénéficier du train gratuit.

Selon les dernières statistiques de la SNCB, datant d'octobre 2018, la gare d'Arlon accueille tout de même en moyenne 4.769 voyageurs lors d'un jour de semaine. Par comparaison, ils ne sont que 1.036 à fréquenter la gare d'Athus.