L'ouvrage reliant le quartier centre à la Gare ne sera pas mis en service pour cet automne. Début décembre apparaît comme une date plus probable pour l'ouverture aux piétons et cyclistes. En cause : la pénurie de matériaux.

La passerelle de Thionville livrée pour la Saint-Nicolas

Depuis la mi-juin 2021, la Moselle à hauteur de Thionville, est traversée par une nouvelle passerelle. Arche blanche de 147 mètres de long qui, après quelques tracas, a trouvé sa place entre les fortifications Vauban d'un côté et l'îlot gare de l'autre. L'installation étant faite, manœuvre délicate, les derniers équipements de l'ouvrage n'auraient pas dû dépasser l'automne. Sauf que la pénurie en matières premières vient aussi frapper ce chantier.

Il faudrait ainsi compter «un mois de délai supplémentaire», estime le directeur de cabinet du maire Pierre Cuny, avant que la passerelle ne soit accessible aux usagers. Pierrick Grall estimant plus vraisemblable une mise en service désormais à cocher dans le calendrier «fin novembre - début décembre».

En fait, le hic tient principalement au manque d'acier pour parachever la construction. Mais, à la mairie de Thionville, on se veut optimiste en arguant que le chantier avance. Ainsi, la mise en place des parties boisées devrait débuter courant octobre. Et quitte à positiver, on signale que les manques de matériaux concerneront plus la partie habillage que le côté fonctionnel. Une parure qui pourrait être totalement achevée pour février 2022.

Huit niveaux de parking pour la gare de Thionville Les piétons disposeront, d'ici peu, d'une nouvelle passerelle pour se rendre vers la gare mais avant 2024 certainement les automobilistes qui viendront prendre le train auront 630 nouvelles places de stationnement à disposition.

Pierrick Grall signale également que cet allongement des délais «n’a aucune incidence financière pour la Ville». Le chantier, conduit par l'entreprise Demathieu-Bard, devrait ainsi toujours coûter de l'ordre de 9,7 millions d'euros, dont 5,3 millions subventionnés par divers partenaires publics.



A terme, la passerelle servira en priorité aux usagers de la gare SNCF de Thionville. Mais à terme, elle servira de lien entre le centre-ville historique'' et un tout nouveau quartier d'habitations implanté rive droite. Mardi, le maire Pierre Cuny a dévoilé les premières grandes lignes de ce projet : 1.300 logements construits, une école, 10.000 m2 de commerces ou d'espaces dédiés à des activités tertiaires, mais aussi de nouveaux parkings. Le tout intégrant aussi une revalorisation des berges de ce côté-ci de la Moselle, avec notamment promenades et jardins familiaux.

