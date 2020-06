Dimanche 28 juin, les électeurs de 88 communes de Moselle et 104 de Meurthe-et-Moselle, se rendront aux urnes pour désigner leurs élus municipaux. Trois mois après le premier tour et au terme d'une campagne rendue discrète en raison du covid-19, pas sûr que la participation soit au rendez-vous.

Grande Région 3 min.

Metz, Thionville, Longwy cherchent leur maire

Patrick JACQUEMOT Dimanche 28 juin, les électeurs de 88 communes de Moselle et 104 de Meurthe-et-Moselle, se rendront aux urnes pour désigner leurs élus municipaux. Trois mois après le premier tour et au terme d'une campagne rendue discrète en raison du covid-19, pas sûr que la participation soit au rendez-vous.

C'était déjà la grande inconnue du 1er tour, le 15 mars dernier: les électeurs français allaient-ils se déplacer pour désigner leurs futurs maires et conseillers municipaux alors que l'épidémie de coronavirus imposait, dès le lendemain, les premières mesures de confinement? La réponse avait été nette : non. Face au risque, l'abstention sortait grande gagnante du scrutin. Avec une participation nationale à 44%, et guère mieux au niveau de la Lorraine.

A défaut d'avoir vu défiler le lot habituel de votants, certaines communes ont toutefois réussi à trouver leurs élus (Terville, Mont-Saint-Martin, Fameck, Florange, Hayange ou Woippy...), mais restent encore nombre d'incertitudes dans des cités majeures des deux départements frontaliers. Longwy pourrait ainsi basculer (le maire socialiste Jean-Marc Fournel se retrouve face à deux candidats), Audun-le-Tiche doit choisir celui ou celle (une femme, Viviane Fattorelli est arrivée en tête du 1er tour) qui succédera à Lucien Piovano, Val de Briey se retrouve aussi dans l'incertitude tout comme Yutz.

Où résident exactement les frontaliers du Luxembourg ? Nécessaires au fonctionnement de l'économie, les salariés qui franchissent quotidiennement la frontière pour se rendre sur leur lieu de travail habitent majoritairement dans un rayon de 30 km autour du pays. Des zones densément peuplées et amenées à l'être encore plus.

Mais incontestablement, c'est vers les résultats de Metz et Thionville que les regards seront tournés. En effet, ni la capitale de la Moselle, ni la deuxième ville du département n'ont désigné leur équipe dirigeante pour les six années à venir. A Metz, le siège laissé vacant par le départ de Dominique Gros (PS) reste à la portée de trois candidats. François Grosdidier (LR) est arrivé en tête, certes, mais avec le jeu des alliances ses rivaux du jour pourraient bien le priver de la victoire finale. On saura, ce 28 juin, si Xavier Bouvet (EELV et alliés) ou Françoise Grolet (RN) ont réussi à capter les voix au-delà de leur camp.

Nancy l'incertaine Bien malin celui qui peut pronostiquer le nom du futur maire de Nancy. La capitale de la Meurthe-et-Moselle a brillé par un taux d'abstention record au 1er tour (62,9%) laissant planer le doute. Et quelques voix seulement séparent les deux favoris : le sortant Laurent Hénart (Mouvement radical) et son adversaire socialiste Mathieu Klein qui, à eux seuls, ont récolté plus de 70% des suffrages. Tous deux portent une vision différente pour le devenir de la ville aux habitants. Avec une idée revenue dans la campagne : créer une liaison ferrée express entre Nancy, Metz et le Grand-Duché, plus rapide que les TER actuels.

A Thionville, alors que Pierre Cuny (Centre droit) pouvait espérer une réélection, la donne a été bouleversée par l'arrivée dans l'élection d'un candidat inattendu : Patrick Luxembourger (Divers droite). Au terme de dix jours de campagne électorale express, l'avocat inscrit au bureau de Luxembourg-et ancien maire de Terville- réussissait à décrocher une deuxième place inattendue et son billet pour le 2e tour. Du coup, face à une droite partagée, l'union des deux candidats de gauche, Bertrand Mertz (PS) et Guy Harau (EELV) pourrait s'avérer gagnante au soir de ce 28 juin.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.