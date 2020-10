Quatre sites de la capitale mosellane ont été retenus par le Comité international olympique pour accueillir la préparation de différents athlètes pour les Olympiades de 2024.

Metz servira de base d'entraînement pour les JO

Patrick JACQUEMOT Quatre sites de la capitale mosellane ont été retenus par le Comité international olympique pour accueillir la préparation de différents athlètes pour les Olympiades de 2024.

Metz a musclé son jeu à l'approche des Jeux olympiques de Paris. Et visiblement son dossier de candidature pour s'élever sur le podium des villes françaises accueillant tel ou tel centre de préparation a séduit. Ainsi la ville a reçu, lundi, confirmation qu'elle accueillerait bien des délégations (nationales ou étrangères) préparant les JO d'été de 2024. Et cela compris pour les disciplines paralympiques.

Et dans la course à l'accueil, la capitale de la Moselle a marqué des points en séduisant le jury du Comité international olympique pour l'ensemble des sites qu'elle proposait. Quatre sites en lice, quatre sites retenus au final : carton plein pour la cité dont François Grosdidier (LR) est désormais le maire. Une reconnaissance internationale qui arrive tout juste un an après que Metz a décroché le label «Ville sportive», saluant une cité où pas moins de 800 événements sportifs ont lieu chaque année et qui compte près de 180 équipements dédiés à la pratique sportive.

Ainsi, les délégations pourront être accueillies :

- Aux Arènes pour le handball, le judo, la gymnastique artistique, le trampoline et la gymnastique rythmique;

- Au complexe Saint-Symphorien pour le tennis de table et le tennis de table paralympique;

- Au plan d'eau et la Moselle (site des Régates Messines) pour l'aviron et l'aviron paralympique;

- Sur le bassin de la Pucelle et la Moselle (site du Kayak Club) pour la préparation des kayakistes.

