La capitale mosellane a eu la bonne idée de faire don de 5.000 masques de protection à la commune de Nankin, en Chine. Un geste apprécié par les autorités locales face à l'épidémie de coronavirus.

Metz remerciée par sa jumelle chinoise

Tout début décembre 2019, le maire de Metz Dominique Gros (PS) s'est rendu en république populaire de Chine, et plus précisément à Nankin. Accompagné d'une délégation venue de Moselle, l'élu allait signer avec son homologue chinoise, Han Liming, une lettre d'intention de jumelage. Quelques jours après, les premiers cas de coronavirus étaient signalés en Asie, et même si 8.800 km séparent les deux pays, la ville lorraine s'est rapidement préoccupée du sort de sa nouvelle «jumelle».

Ainsi, la municipalité française a-t-elle expédié, mi-février, 5.000 masques de protection à destination de sa partenaire asiatique. Un geste plus symbolique que vital pour l'ancienne capitale impériale de Chine qui compte 8,3 millions d'habitants, mais un geste qui a ému les autorités politiques de Nankin. Ce don, «gage d'amitié et de solidarité», vient d'ailleurs de trouver un écho inattendu. Ainsi, la ville de Nankin a adressé une lettre de remerciements à sa partenaire française.

Les masques réservés aux professionnels Face à l'inquiétude autour de l'épidémie de coronavirus, la ministre de la Santé Paulette Lenert a précisé qu'il n'y avait pas de rupture de stock des masques de protection mais que l'usage était limité au personnel médical, aux malades et aux suspects.

Dans ce courrier, Han Liming informe Dominique Gros que les masques ont été distribués en priorité «au personnel médical en première ligne». L'élue chinoise poursuit par ces mots : «C’est dans les situations difficiles que l’on reconnaît ses vrais amis. Votre aide témoigne de la profonde amitié entre nos deux villes (...) Nous sommes convaincus que nous pouvons et que nous allons gagner cette bataille. Rien, même les montagnes et les mers, ne peut séparer ceux qui ont une vision et des objectifs communs.»

Ce jumelage qui a vite su se matérialiser trouve notamment ses origines dans la présence d'une antenne de l'Ecole nationale d'ingénieurs de Metz à Nankin, mais aussi dans le fait que la cité messine accueille l'un des 16 instituts Confucius présents en France. Les deux communes figurent également toutes deux parmi la liste des «Villes créatives» de l'Unesco.

A ce jour, aucune ville luxembourgeoise n'a signé de jumelage avec une cité chinoise. Le Grand-Duché compte, ce 6 mars, deux personnes en isolement pour cause de covid-19 déclaré.