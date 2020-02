La capitale de la Moselle figure sur le podium français des cités les plus végétalisées. Une 3ème place qui arrive onze ans après que la commune s'est engagée à ne plus employer de pesticides.

Metz passerait-elle du grenat au vert?

En octobre dernier, la capitale de la Moselle s'était vu honorée du titre de «Meilleure grande ville pour la biodiversité». Il faut croire que Metz a décidément la main verte puisque la commune de 120.000 habitants vient de décrocher la troisième place au palmarès de la «ville la plus verte de France». De quoi saluer les efforts de la collectivité dirigée par Dominique Gros depuis 2008, et qui compte 1.000 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers, soit un quart de sa superficie totale.

La distinction lui a été attribuée par l'Observatoire des villes vertes, qui regroupe l'Union nationale des entreprises du paysage et Hortis et une association de responsables de la nature en ville. Des spécialistes qui ont désigné Angers et Nantes pour la première et deuxième marche de ce classement 2020.

Le jardin éphémère "Metz cité végétale et ses plantes fantastiques" à découvrir place de la Comédie à @MairiedeMetz pic.twitter.com/aBkiPDaiXd — ❃ Hortis France (@hortis_fr) August 22, 2017

En matière de patrimoine vert, Metz dispose de 1.000 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Près de 625 ha sont dédiés aux espaces verts publics. «Soit 52 m² d'espaces verts publics par habitant», communique la commune qui entend également planter 20.000 nouveaux arbres dans les dix ans à venir.

Le jury aura sans doute été également sensible au fait que la commune comprend 871 parcelles de jardins familiaux, qui contribuent à améliorer le cadre de vie des habitants, tout en ayant une forte dimension sociale par leur vocation vivrière.

Au total, pour l'attribution du «Prix de la Ville la plus verte», 25 indicateurs ont été analysés sur la base de 1.500 données quantitatives et qualitatives collectées auprès des 50 plus grandes villes de France.