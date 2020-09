Metz ordonne le port du masque

Le préfet de la Moselle et la mairie de la ville comptent imposer à partir de ce jeudi le port d'une protection buccale dans le centre mais aussi dans le quartier Amphithéâtre, autour de la gare.

(ER) - 52,4 cas pour 100 000 habitants au cours des sept derniers jours et un taux de positivité en nette augmentation (2,6% pour Metz) ont contraint les autorités à renforcer les mesures mises en place pour réduire la pandémie de covd-19. Laurent Touvet, préfet de la Moselle, a décidé, en concertation avec le nouveau maire de Metz, François Grosdidier, de rendre le port du masque obligatoire dans les rues du centre-ville.

La protection buccale sera donc indispensable du dimanche au mercredi de 10 à 20h et du jeudi au samedi de 10 à 2h (dimanche matin). La décision prendra effet ce jeudi 10 septembre et concerne toutes les personnes âgées de 11 ans et plus.

La Lorraine fait le choix du masque A compter de samedi, Nancy et sa banlieue imposeront le port du masque dans les rues. Mais de Fameck à Thionville, de nombreux maires ont choisi de généraliser la protection buccale dans l'espace public.

Les responsables rappellent également qu'il est indispensable de continuer à respecter les gestes barrières et que le «port du masque est une mesure simple et efficace pour se protéger et protéger les autres». A noter encore que le port du masque n'est pas obligatoire lors de la pratique d'activités sportives et artistiques.

Une mesure qui a de quoi surprendre. En effet, début août, Nancy et sa banlieue mais aussi Fameck ou Thionville avaient imposé le port du masque au contraire de Metz ou Longwy.

La zone concernée par cette mesure

