Après le Pompidou-Metz ou encore l'Insee, la capitale lorraine continue d'accueillir de nouvelles fonctions avec l'ouverture d'un centre de stockage des ingrédients indispensables à la fabrication de médicaments. Jusqu'à ce jour, seul Strasbourg possédait un tel site en Europe.

Metz, nouvelle base arrière sanitaire européenne

(DH) - Un bâtiment ultramoderne fait désormais face au centre hospitalier régional de Mercy, dans la banlieue de Metz. Un investissement de plus de douze millions d'euros pour une surface au sol de quelque 3.000 m2. Mais, et c'est bien là le paradoxe, ses propriétaires espèrent n'avoir jamais à l'utiliser.

Car si les nouveaux entrepôts doivent abriter à terme quelque 3.000 étalons de référence de la pharmacopée européenne, la plateforme logistique n'interviendra qu'en cas de sinistre sur le site principal de Strasbourg, le seul en activité à ce jour en Europe.

Proximité du Findel

Commandé par la Direction européenne de la qualité du médicament (EDQM pour European Directorate for Quality of Medicines and HealthCare), une émanation du Conseil de l'Europe, le site a été inauguré vendredi dernier, à Ars-Laquenexy.

C'est pour la quasi-nullité des risques sismiques que la commune de la banlieue messine a ainsi été choisie selon la secrétaire générale adjointe du Conseil de l'Europe. Interrogée par nos confrères de France Bleue Lorraine Nord, Gabriella Battaini-Dragoni a également indiqué que «la proximité des aéroports, notamment celui du Luxembourg était aussi un atout pour assurer le fret international».

Des millions de flacons en stock

Les bâtiments vont permettre de stocker près de 3.000 fioles de substances aux normes européennes utilisées dans la fabrication des médicaments car la continuité de l'approvisionnement en étalons de référence de la pharmacopée européenne est essentielle pour la disponibilité des médicaments sur le marché. L'EDQM produit chaque année 1,6 million de flacons expédiés à travers plus de 115 pays. Chaque flacon sert de référence à un seul lot de médicaments.

La capacité totale de stockage du nouveau site est de 9,4 millions de flacons à +5°C, 2,2 millions à -20°C et 378 palettes. Le bâtiment dispose également de salles dédiées à l'hébergement de serveurs informatiques de secours pour l’EDQM et le Conseil de l’Europe.

A ce jour, 38 pays et l'Union européenne participent aux travaux de la pharmacopée européenne, qui définit des normes juridiquement contraignantes visant à assurer la qualité des médicaments.