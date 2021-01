Et le choix s'est joué à 235 votes près... Mais le titre reste bien à l'ancien bâtiment inauguré en 1908 et qui voit passer de l'ordre de 7 millions de passagers (frontaliers inclus) chaque année.

Metz garde "la plus belle gare de France"

Patrick JACQUEMOT Et le choix s'est joué à 235 votes près... Mais le titre reste bien à l'ancien bâtiment inauguré en 1908 et qui voit passer de l'ordre de 7 millions de passagers (frontaliers inclus) chaque année.

Plus de 7 millions de voyageurs passent, chaque année, par la gare de Metz. Une galère pour certains quand le TER est en retard, mais toujours une aubaine pour ceux qui apprécient le patrimoine. Car la bâtisse constitue bel et bien un joyau pour la capitale de la Moselle et depuis trois ans pour l'ensemble du réseau ferré national. Ainsi, en ce début 2021 (comme en 2017 et 2018), le site messin vient-il d'être élu "Plus belle gare de France).

2021 pour «réenchanter le centre-ville de Metz» Six mois après son élection comme maire de la capitale de la Moselle, François Grosdidier a défini, vendredi, ses ambitions pour la ville et les 230.000 habitants de la métropole.

Mais pour ce triplé, il s'en est fallu de peu. Metz ne l'emportant sur sa dernière concurrente en lice, la gare de Saint-Brieuc que de quelques voix. 76.829 votes pour la gare lorraine contre 76.594 clics en faveur de son adversaire bretonne. Le choc Est-Ouest aura basculé finalement pour la gare la plus orientale...

Depuis l'annonce de cette troisième victoire, mercredi, les messages de félicitation se sont multipliés. Compris de la part de Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué aux Transports français, ou du maire de Metz en poste depuis cet été, François Grosdidier (LR) qui a remercié, lui, «les personnes qui se sont mobilisées». Il est vrai que cette nouvelle récompense tombe bien pour l'élu qui, souhaite cette année, «vendre Metz comme une des plus belles destinations d'Europe».

Même le club de foot du FC Metz y est allé de son tweet de satisfaction. Les «Grenats», à la 9e place actuellement du championnat de Ligue 1, saluant la belle mobilisation des supporters. Il est vrai que les joueurs en manque, eux, d'encouragements du public, devant se contenter de jouer à huis clos dans des stades vides, covid oblige.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.