Plus une minute à perdre, en Moselle, pour l'administration des doses anti-covid. Ainsi les deux grandes villes du département ont-elles prévu d'ouvrir leur centre de vaccination samedi et dimanche prochains.

Metz et Thionville vaccineront même ce week-end

Les autorités sanitaires de Moselle soufflent un peu. La situation sanitaire ne se dégrade pas dans le plus peuplé des départements lorrains. Ce qui était encore loin d'être le cas voilà une semaine. Et si le territoire reste «zone en surveillance renforcée» pour le gouvernement français, force est de constater que la campagne vaccinale y va désormais bon train. Au point que même ces 6 et 7 mars, Thionville et Metz entendent mener une opération d'injection massive.

Actuellement, 66.381 doses de vaccin anti-covid ont été administrées en Moselle. Soit près de 6,4% de la population impactés sur près de 1,2 million d'habitants. A titre de comparaison, depuis le 28 décembre, le Grand-Duché a injecté 40.460 doses.

Mais rien que pour ce week-end, le complexe sportif messin de Saint-Symphorien entend mettre en fonction 20 lignes de vaccination, afin de diffuser 3.500 doses de sérum sur deux jours. Déjà en fin de semaine dernière une initiative similaire avait été organisée, bénéficiant alors à 2.350 Messins ou résidents de la Métropole messine.

La préfecture a confié à la ville de Metz l'organisation ce week-end d'une opération exceptionnelle de 2 000 injections (1ères injections).

Visite du @prefet57 au complexe sportif St Symphorien à Longeville-lès-Metz qui a accueilli cette opération.#tenirensemble pic.twitter.com/dkStFGxwPU — Préfet de la Moselle (@Prefet57) February 28, 2021

Même empressement du côté du théâtre de Thionville où, cette fois, 700 personnes de plus seraient accueillies. Dans les deux cas, les centres concernés ne seraient accessibles que sur rendez-vous et seulement pour une population âgée de 50 ans et plus ou présentant des comorbidités préoccupantes.

Pour Thionville, à compter de ce vendredi 5 mars, le centre de vaccination ouvert au théâtre municipal doublera sa ''force de frappe". Passant d'une capacité de 144 vaccins Pfizer/jour à 288. En plus, dès lundi 7 mars, un poste supplémentaire dédié à l'administration de la formule AstraZeneca sera mis en place. Soit 120 habitants supplémentaires de la ville ou de ses environs à pouvoir bénéficier d'une piqûre protectrice face au virus.

Covid-19 qui sur le département est déjà à l'origine de 1.884 décès, et de 8.139 disparitions à l'échelle de toute la région Grand Est.

