La capitale de la Moselle a tout de même revêtu ses nouveaux habits de lumière pour la fin d'année. Avec notamment des projections sur la gare et la cathédrale à admirer le soir venu, masque sur le nez.

Grande Région 6 1 2 min.

Metz brille de mille feux pour les fêtes

Patrick JACQUEMOT La capitale de la Moselle a tout de même revêtu ses nouveaux habits de lumière pour la fin d'année. Avec notamment des projections sur la gare et la cathédrale à admirer le soir venu, masque sur le nez.

Comme Luxembourg et des dizaines de villes du Grand-Duché ou de Lorraine, Metz ne pourra pas compter sur son traditionnel marché de Noël pour animer cette période de fête si particulière. Pas plus que le traditionnel défilé de saint Nicolas ne pourra se tenir cette année. Mais la Ville et son nouveau maire, François Grosdidier, ont fait un effort tout particulier pour que l'esprit des fêtes soit bel et bien visible à la nuit tombée. Ainsi, Metz brillera-t-elle de mille feux pour ces fêtes grâce à des milliers de LED réparties sur 848 motifs, 302 traversées de rues et sept décorations monumentales.

Mais l'originalité 2020 tiendra surtout dans les projections faites sur les principaux monuments messins. A commencer par le jeu de lumières et de laser qui anime désormais la façade de la cathédrale Saint-Etienne. Le soir venu, la rosace se voit ainsi parée d'un sablier contemporain.

6 Sobres et chics les alentours de la Place de la Comédie.

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Sobres et chics les alentours de la Place de la Comédie. La cathédrale de 800 ans est à la pointe de la modernité avec cette projection originale. Il fait bon lever le nez au ciel dans les rues de Metz en ce moment. La gare de Metz comme vous ne l'avez jamais vue. Décorée des boules de Noël produites par les verriers de Meisenthal. Pas de doute : il commence à givrer en Lorraine... Mais que le spectacle est joli! A défaut de parader dans les rues, saint Nicolas reste présent au cœur de Metz.

La gare de Metz fait elle aussi l'objet d'une animation visuelle spectaculaire. Le bâtiment qui vient d'être élu «Plus belle gare de la région Grand Est» (et postule pour un nouveau titre national) prend ainsi une allure magique chaque soir. Tout comme des projections lumineuses sont réalisées sur la porte des Allemands, l'Hôtel de région ou les maisons à proximité du pont Saint-Marcel. De quoi s'offrir un joli petit tour dans la capitale messine.

Masques encore et toujours Si le déconfinement est en partie levé côté français (bars et restaurants restant fermés comme au Grand-Duché), Metz fait toujours partie des cités de Moselle où le port du masque dans les rues est obligatoire en centre-ville. Idem pour les communes de Thionville, Terville, Montigny, Woippy Yutz ou Manom. Depuis la fin de semaine dernière, la protection est aussi obligatoire sur l'ensemble du département aux abords immédiats de tous les commerces.

Place de la Comédie, les façades de l'Opéra-Théâtre et du Temple Neuf scintillent et s'illuminent aux couleurs de Noël. D'autres incontournables étant le grand sapin de Noël installé place de la République, le Père Noël géant de la place Mazelle ou le plafond étoilé de la rue Taison.

Mais le plus joli spectacle est bien sûr offert par le Département de la Moselle qui, comme c'est devenu tradition, installe tout un sentier merveilleux de lanternes. Sauf que cette année, restrictions sanitaires obligent, pas question de se balader au milieu des sujets lumineux. La seule promenade possible est à faire en cliquant sur la vidéo ci-dessus.







Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.